Акторка Блейк Лайвлі стала жертвою сексуальних домагань

Голлівудська зірка Блейк Лайвлі позивається до свого колишнього колеги по фільму "Покинь, якщо кохаєш" Джастіна Бальдоні. Акторка неочікувано для всіх звинуватила його у сексуальних домаганнях.

Блейк Лайвлі наважилася на відверте зізнання

Як стверджує зірка серіалу “Пліткарка”, Джастін Бальдоні міг без дозволу заходити в її гримерку, коли вона годувала грудьми дитину.

Ба більше, на цьому він не зупинився й показував своїй колезі непристойні відео, обговорював свою залежність від порно, а також цікавився її інтимним життям.

Я плекаю надію, що мій судовий позов допоможе відкрити завісу таємниці над цим жорстоким планом відплати, спрямованим на те, щоб нашкодити людям, які говорять про неправомірну поведінку, і допоможе захистити тих, хто може стати об'єктом переслідувань, — мовиться у судовому позові Лайвлі. Поширити

Варто зазначити, що на гучні звинувачення уже відреагувала команда Бальдоні.

Його представники категорично заперечують заяву голлівудської акторки, а також стверджують, що цей позов є спробою "відбілити репутацію" Блейк, яка нібито постраждала після виходу цього фільму на великі екрани.

Ці звинувачення є повністю неправдивими, обурливими й навмисно непристойними, — наголосив адвокат Бальдоні. Поширити

Що варто знати про стрічку "Покинь, якщо кохаєш"

Довгоочікувана прем'єра відбула у серпні 2024 року. Фільм був знятий за мотивами однойменного літературного бестселера 2016 року американської письменниці Коллін Гувер.

У центрі сюжету — історія красивої жінки Лілі Блум, яку зіграла Блейк Лайвлі.

Усе своє дитинство вона була свідком домашнього насилля з боку батька. Вже у дорослому віці дівчина переїздить до Бостона та випадково зустрічає нейрохірурга Райла Кінкейда, якого зіграв Джастіна Бальдоні.