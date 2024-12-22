Акторка Блейк Лайвлі стала жертвою сексуальних домагань

Голлівудська зірка Блейк Лайвлі позивається до свого колишнього колеги по фільму "Покинь, якщо кохаєш" Джастіна Бальдоні. Акторка неочікувано для всіх звинуватила його у сексуальних домаганнях.
Головні тези:
- Блейк Лайвлі заявила, що не збирається мовчати після того, що скоїв Бальдоні.
- Представники актора категорично відкидають звинувачення, називаючи позов спробою відбілити репутацію Блейк Лайвлі.
Блейк Лайвлі наважилася на відверте зізнання
Як стверджує зірка серіалу “Пліткарка”, Джастін Бальдоні міг без дозволу заходити в її гримерку, коли вона годувала грудьми дитину.
Ба більше, на цьому він не зупинився й показував своїй колезі непристойні відео, обговорював свою залежність від порно, а також цікавився її інтимним життям.
Варто зазначити, що на гучні звинувачення уже відреагувала команда Бальдоні.
Його представники категорично заперечують заяву голлівудської акторки, а також стверджують, що цей позов є спробою "відбілити репутацію" Блейк, яка нібито постраждала після виходу цього фільму на великі екрани.
Що варто знати про стрічку "Покинь, якщо кохаєш"
Довгоочікувана прем'єра відбула у серпні 2024 року. Фільм був знятий за мотивами однойменного літературного бестселера 2016 року американської письменниці Коллін Гувер.
У центрі сюжету — історія красивої жінки Лілі Блум, яку зіграла Блейк Лайвлі.
Усе своє дитинство вона була свідком домашнього насилля з боку батька. Вже у дорослому віці дівчина переїздить до Бостона та випадково зустрічає нейрохірурга Райла Кінкейда, якого зіграв Джастіна Бальдоні.
У них починається роман, а згодом Лілі помічає, що повторила долю матері і теж обрала абьюзера.
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