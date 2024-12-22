Актриса Блейк Лайвли стала жертвой сексуальных домогательств

Голливудская звезда Блэйк Лайвли судится с своим бывшим коллегой по фильму "Оставь, если любишь" Джастином Бальдони. Актриса неожиданно для всех обвинила его в сексуальных домогательствах.
Главные тезисы
- Блейк Лайвли заявила, что не собирается молчать после того, что совершил Бальдони.
- Представители актера отбрасывают обвинения, называя иск попыткой отбелить репутацию Блейк Лайвли.
Блейк Лайвли отважилась на откровенное признание
Как утверждает звезда сериала “Сплетница”, Джастин Бальдони мог без разрешения заходить в ее гримерку, когда она кормила грудью ребенка.
Более того, на этом он не остановился и показывал своей коллеге непристойные видео, обсуждал свою зависимость от порно, а также интересовался ее интимной жизнью.
Следует отметить, что на громкие обвинения уже отреагировала команда Бальдони.
Его представители категорически отрицают заявление голливудской актрисы, а также утверждают, что этот иск является попыткой "отбелить репутацию" Блейк, якобы пострадавшей после выхода этого фильма на большие экраны.
Что стоит знать о фильме "Оставь, если любишь"
Долгожданная премьера состоялась в августе 2024 года. Фильм был снят по мотивам одноименного литературного бестселлера 2016 года американской писательницы Коллин Гувер.
В центре сюжета — история красивой женщины Лили Блум, которую сыграла Блейк Лайвли.
Все свое детство она была свидетелем домашнего насилия со стороны отца. Уже во взрослом возрасте девушка переезжает в Бостон и случайно встречает нейрохирурга Райла Кинкейда, которого сыграл Джастина Бальдони.
У них начинается роман, а впоследствии Лили замечает, что повторила судьбу матери и тоже выбрала абьюзера.
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