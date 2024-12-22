Актриса Блейк Лайвли стала жертвой сексуальных домогательств

Голливудская звезда Блэйк Лайвли судится с своим бывшим коллегой по фильму "Оставь, если любишь" Джастином Бальдони. Актриса неожиданно для всех обвинила его в сексуальных домогательствах.

Блейк Лайвли отважилась на откровенное признание

Как утверждает звезда сериала “Сплетница”, Джастин Бальдони мог без разрешения заходить в ее гримерку, когда она кормила грудью ребенка.

Более того, на этом он не остановился и показывал своей коллеге непристойные видео, обсуждал свою зависимость от порно, а также интересовался ее интимной жизнью.

Я питаю надежду, что мой судебный иск поможет открыть завесу тайны над этим жестоким планом возмездия, направленным на то, чтобы навредить людям, говорящим о неправомерном поведении, и поможет защитить тех, кто может стать объектом преследований, — сказано в судебном иске Лайвли. Поделиться

Следует отметить, что на громкие обвинения уже отреагировала команда Бальдони.

Его представители категорически отрицают заявление голливудской актрисы, а также утверждают, что этот иск является попыткой "отбелить репутацию" Блейк, якобы пострадавшей после выхода этого фильма на большие экраны.

Эти обвинения полностью неправдивы, возмутительны и намеренно неприличны, — подчеркнул адвокат Бальдони. Поделиться

Что стоит знать о фильме "Оставь, если любишь"

Долгожданная премьера состоялась в августе 2024 года. Фильм был снят по мотивам одноименного литературного бестселлера 2016 года американской писательницы Коллин Гувер.

В центре сюжета — история красивой женщины Лили Блум, которую сыграла Блейк Лайвли.

Все свое детство она была свидетелем домашнего насилия со стороны отца. Уже во взрослом возрасте девушка переезжает в Бостон и случайно встречает нейрохирурга Райла Кинкейда, которого сыграл Джастина Бальдони.