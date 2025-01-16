Відома акторка Кемерон Діас - зірка фільмів "Маска", "Янголи Чарлі", "Відпочинок за обміном", Кемерон Діас, вперше з 2014 року відвідала публічний захід, присвячений новому фільму за її участю "Знову в дії".

Що відомо про перший фільм за участі Кемерон Діас за останні понад 10 років

Зазначається, що протягом останніх 10 років Кемерон Діас не знімалась у фільмах, оскільки присвятила себе вихованню дітей, стосункам з чоловіком, написанню книг, виноробству та веденню блогу у соцмережах.

Наразі акторка перебуває у шлюбі з музикантом Бенджі Медденом, разом з яким виховує доньку Реддікс та сина Кардинала.

Однак Діас все ж таки вирішила повернутись до зйомок у кіно.

Вона зіграла головну роль у новому комедійному бойовику "Знову в дії.

Прем’єрний показ стрічки відбувся 15 січня у Берліні.

Ця кіноподія стала першою за п'ять років, коли Діас з'явилася на публіці. На прем'єрних показах її не бачили вже 10 років, однак у 2019-му вона побувала ще на відкритті іменної зірки на Алеї слави у Лос-Анджелесі Люсі Лью — її колеги у фільмі "Янголи Чарлі".

Що відомо про новий фільм з Кемерон Діас

За сюжетом стрічки, двоє елітних агентів ЦРУ Емілі та Мет, які покинули агентство 5 років тому заради батьківства, повертаються до роботи після їхнього викриття.

Партнером Кемерон у фільмі, який став першим для неї за 10 років, був Джеймі Фокс. Артист, відомий за картинами "Джанго вільний", "Рей", "Денна зміна", зіграв роль Мета. Прем'єра стрічки на Netflix відбудеться 17 січня 2025 року.