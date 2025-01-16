Известная актриса Кэмерон Диас - звезда фильмов "Маска", "Ангелы Чарли", "Отдых по обмену", Кэмерон Диас, впервые с 2014 года посетила публичное мероприятие, посвященное новому фильму с ее участием "Снова в действии".

Что известно о первом фильме с участием Кэмерон Диас за последние более 10 лет

Отмечается, что за последние 10 лет Кэмерон Диас не снималась в фильмах, поскольку посвятила себя воспитанию детей, отношениям с мужем, написанию книг, виноделию и ведению блога в соцсетях.

В настоящее время актриса состоит в браке с музыкантом Бенджи Мэдденом, вместе с которым воспитывает дочь Реддикс и сына Кардинала.

Однако Диас все же решила вернуться к съемкам в кино.

Она сыграла главную роль в новом комедийном боевике «Снова в действии.

Премьерный показ фильма состоялся 15 января в Берлине.

Это кинособытие стало первым за пять лет, когда Диас появилась на публике. На премьерных показах ее не видели уже 10 лет, однако в 2019-м она побывала на открытии именной звезды на Аллее славы в Лос-Анджелесе Люси Лью — ее коллеги в фильме "Ангелы Чарли".

Что известно о новом фильме с Кэмерон Диас

По сюжету фильма, двое элитных агентов ЦРУ Эмили и Мэтт, покинувших агентство 5 лет назад ради отцовства, возвращаются к работе после их разоблачения.

Партнером Кэмерон в фильме, который стал первым для нее за 10 лет, был Джейми Фокс. Артист, известный по картинам "Джанго свободен", "Рэй", "Дневная смена", сыграл роль Мэтта. Премьера фильма на Netflix состоится 17 января 2025 года.