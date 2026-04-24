Аль Пачіно назвав "найгірший фільм в історії"
Аль Пачіно поділився своїми поглядами на кінематограф
Відомий американський актор Аль Пачіно накинувся з нищівною критикою на культовий фільм 1972 року "Хрещений батько", в якому зіграв роль Майкла Корлеоне. 

Головні тези:

  • Режисери фільму вважали, що Аль Пачіно не має потрібної харизми для ролі Майкла Корлеоне.
  • Однак актору вдалося змінити їхню думку після сцени в ресторані.

Голлівудський актор відверто зізнався журналістам, що вважає саме “Хрещеного батька” — "найгіршим фільмом в історії".

Ба більше, доволі довго він був переконаний, що ця стрічка зруйнує його кар'єру.

Що цікаво, до такої думки також схилялася акторкка Даян Кітон, яка вважала “Хрещеного батька” фактично провальним проєктом.

Журналісти також дізналися, що творці фільму всерйоз замислювалися про звільнення Аль Пачіно, вважаючи, що його образ не має потрібної харизми для Майкла Корлеоне.

Думка актора змінилися лише після того, як він відіграв культову сцену в італійському ресторані, де Майкл розстрілює Соллоццо та МакКласкі.

Що важливо розуміти, "Хрещений батько" — це американська кримінальна драма, яку зняв режисер Френсіс Форд Коппола за романом Маріо П'юзо. Вона вважається одним із найкращих фільмів усіх часів на думку Американського інституту кіномистецтва та кіноманів.

Ба більше, стрічка отримала три премії "Оскар" у категоріях "Найкращий фільм", "Найкраща чоловіча роль" та "Найкращий адаптований сценарій".

