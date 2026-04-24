Аль Пачино назвал "худший фильм в истории"

Известный американский актер Аль Пачино набросился с сокрушительной критикой на культовый фильм 1972 года "Крестный отец", в котором сыграл роль Майкла Корлеоне.

Голливудский актер откровенно признался журналистам, что считает именно "Крестного отца" — "худшим фильмом в истории".

Более того, довольно долго он был убежден, что эта картина разрушит его карьеру.

Что интересно, к такому мнению также склонялась актриса Дайан Китон, считавшая "Крестного отца" фактически провальным проектом.

Журналисты также узнали, что создатели фильма всерьез задумывались об увольнении Аль Пачино, считая, что его образ не имеет нужной харизмы для Майкла Корлеоне.

Мнение актера изменилось только после того, как он отыграл культовую сцену в итальянском ресторане, где Майкл расстреливает Соллоццо и МакКласки.

Что важно понимать, "Крестный отец" — это американская криминальная драма, которую снял режиссер Фрэнсис Форд Коппола по роману Марио Пьюзо. Она считается одним из лучших фильмов всех времен по мнению Американского института киноискусства и киноманов.

Более того, картина получила три премии "Оскар" в категориях "Лучший фильм", "Лучшая мужская роль" и "Лучший адаптированный сценарий".