Алек Болдвін хотів здійснити суїцид після вбивства українки Галини Гатчинс

Голлівудський актор Алек Болдвін стикнувся з довготривалою та серйозною депресією після випадкового вбивства українки Галини Гатчинс під час зйомок фільму "Іржа". Зірка навіть замислювався про те, щоб звести рахунки з життям.
Головні тези:
- Алек Болдвін стикнувся з психічними проблеми після трагедії на зйомках.
- Актор хотів убити себе, однак вчасно зміг отямитися й відмовитися ві цієї ідеї заради родини.
Алек Болдвін досі відчуває свою провину
Правду про реальний стан актора вирішила розкрити його дружина в новому випуску шоу The Baldwins.
Як виявилося, Алек дуже довго мучив себе думками про те, що замість Гатчинс мав загинути він.
За її словами, саме після цієї шокуючої трагедії в актора почалися психічні проблеми, а також постраждало його серце.
Жінка офіційно підтвердила, що Алека навіть кілька разів шпиталізували.
Ба більше, зірка переживав з приводу своєї коханої і того, як ця ситуація вплинула на неї.
Нагадаємо, українка Галина Гатчинс загинула під час зйомок фільму "Іржа" у жовтні 2021 року.
Алек під час репетиції сцени не знав, що зброя заряджена, тому натиснув на курок. Через постріл у груди українка померла.
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