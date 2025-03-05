Алек Болдвін хотів здійснити суїцид після вбивства українки Галини Гатчинс
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Культура
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Алек Болдвін хотів здійснити суїцид після вбивства українки Галини Гатчинс

Алек Болдвін
Джерело:  online.ua

Голлівудський актор Алек Болдвін стикнувся з довготривалою та серйозною депресією після випадкового вбивства українки Галини Гатчинс під час зйомок фільму "Іржа". Зірка навіть замислювався про те, щоб звести рахунки з життям.

Головні тези:

  • Алек Болдвін стикнувся з психічними проблеми після трагедії на зйомках.
  • Актор хотів убити себе, однак вчасно зміг отямитися й відмовитися ві цієї ідеї заради родини.

Алек Болдвін досі відчуває свою провину

Правду про реальний стан актора вирішила розкрити його дружина в новому випуску шоу The Baldwins.

Як виявилося, Алек дуже довго мучив себе думками про те, що замість Гатчинс мав загинути він.

Він сказав, що хоче вбити себе, — відверто зізналася журналістам Гіларія Болдвін.

За її словами, саме після цієї шокуючої трагедії в актора почалися психічні проблеми, а також постраждало його серце.

Жінка офіційно підтвердила, що Алека навіть кілька разів шпиталізували.

Ба більше, зірка переживав з приводу своєї коханої і того, як ця ситуація вплинула на неї.

Я завжди більше переживаю за тебе, ніж за себе. Я думаю про те, що це з тобою зробило і як сильно тобі боляче, — зізнався їй Алек нещодавно.

Нагадаємо, українка Галина Гатчинс загинула під час зйомок фільму "Іржа" у жовтні 2021 року.

Алек під час репетиції сцени не знав, що зброя заряджена, тому натиснув на курок. Через постріл у груди українка померла.

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