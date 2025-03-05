Алек Болдуин хотел совершить суицид после убийства украинки Галины Гатчинс

Голливудский актер Алек Болувин столкнулся с длительной и серьезной депрессией после случайного убийства украинки Галины Гатчинс во время съемок фильма "Ржавчина". Звезда даже задумывался о том, чтобы свести счеты с жизнью.
Главные тезисы
- Алек Болдуин столкнулся с психическими проблемами после трагедии на съемках.
- Актер хотел убить себя, однако вовремя смог опомниться и отказаться от этой идеи ради семьи.
Алек Болувин до сих пор чувствует свою вину
Правду о реальном состоянии актера решила раскрыть его жена в новом выпуске шоу The Baldwins.
Как оказалось, Алек очень долго мучил себя мыслями о том, что вместо Гатчинса должен был погибнуть он.
По ее словам, именно после этой шокирующей трагедии у актера начались психические проблемы, а также пострадало его сердце.
Женщина официально подтвердила, что Алека даже несколько раз госпитализировали.
Более того, звезда переживал из-за своей любимой и того, как эта ситуация повлияла на нее.
Напомним, украинка Галина Гатчинс погибла во время съемок фильма "Ржавчина" в октябре 2021 года.
Алек во время репетиции сцены не знал, что оружие заряжено, поэтому нажал курок. Из-за выстрела в грудь украинка умерла.
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