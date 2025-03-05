Алек Болдуин хотел совершить суицид после убийства украинки Галины Гатчинс
Категория
Культура
Дата публикации

Алек Болдуин хотел совершить суицид после убийства украинки Галины Гатчинс

Алек Болдуин
Читати українською
Источник:  online.ua

Голливудский актер Алек Болувин столкнулся с длительной и серьезной депрессией после случайного убийства украинки Галины Гатчинс во время съемок фильма "Ржавчина". Звезда даже задумывался о том, чтобы свести счеты с жизнью.

Главные тезисы

  • Алек Болдуин столкнулся с психическими проблемами после трагедии на съемках.
  • Актер хотел убить себя, однако вовремя смог опомниться и отказаться от этой идеи ради семьи.

Алек Болувин до сих пор чувствует свою вину

Правду о реальном состоянии актера решила раскрыть его жена в новом выпуске шоу The Baldwins.

Как оказалось, Алек очень долго мучил себя мыслями о том, что вместо Гатчинса должен был погибнуть он.

Он сказал, что хочет убить себя, — откровенно призналась журналистам Хилария Болдуин.

По ее словам, именно после этой шокирующей трагедии у актера начались психические проблемы, а также пострадало его сердце.

Женщина официально подтвердила, что Алека даже несколько раз госпитализировали.

Более того, звезда переживал из-за своей любимой и того, как эта ситуация повлияла на нее.

Я всегда больше переживаю за тебя, чем себя. Я думаю о том, что это с тобой сделало и как сильно тебе больно, — признался ей Алек недавно.

Напомним, украинка Галина Гатчинс погибла во время съемок фильма "Ржавчина" в октябре 2021 года.

Алек во время репетиции сцены не знал, что оружие заряжено, поэтому нажал курок. Из-за выстрела в грудь украинка умерла.

Больше по теме

Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Анджелина Джоли обратила внимание на молодого голливудского актера — фото
Джоли
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Главный "вампир" Голливуда снимется в мини-сериале о войне РФ против Украины
Пол Уэсли
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Голливудский актер Миша Коллинз поставил на место Вэнса и поддержал Украину — видео
Миша Коллинз поддержал всех украинцев и Зеленского

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?