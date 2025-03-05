Алек Болдуин хотел совершить суицид после убийства украинки Галины Гатчинс

Голливудский актер Алек Болувин столкнулся с длительной и серьезной депрессией после случайного убийства украинки Галины Гатчинс во время съемок фильма "Ржавчина". Звезда даже задумывался о том, чтобы свести счеты с жизнью.

Алек Болувин до сих пор чувствует свою вину

Правду о реальном состоянии актера решила раскрыть его жена в новом выпуске шоу The Baldwins.

Как оказалось, Алек очень долго мучил себя мыслями о том, что вместо Гатчинса должен был погибнуть он.

Он сказал, что хочет убить себя, — откровенно призналась журналистам Хилария Болдуин. Поделиться

По ее словам, именно после этой шокирующей трагедии у актера начались психические проблемы, а также пострадало его сердце.

Женщина официально подтвердила, что Алека даже несколько раз госпитализировали.

Более того, звезда переживал из-за своей любимой и того, как эта ситуация повлияла на нее.

Я всегда больше переживаю за тебя, чем себя. Я думаю о том, что это с тобой сделало и как сильно тебе больно, — признался ей Алек недавно. Поделиться

Напомним, украинка Галина Гатчинс погибла во время съемок фильма "Ржавчина" в октябре 2021 года.