"Альтернатива є!". МЗС України відреагувало на газовий ультиматум Угорщини

Україна готова до можливого припинення транзиту газу через територію Угорщини. Навіть якщо Будапешт заблокує цей маршрут, держава має достатньо альтернативних шляхів для імпорту блакитного палива з Європи.

МЗС України відреагувало на газові погрози Угорщини

Про це говорив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий на брифінгу для преси.

Речник МЗС підкреслив, що наразі імпорт газу через угорський кордон триває у штатному режимі. Проте, якщо прем’єр-міністр Віктор Орбан вирішить зупинити цей потік, це вдарить насамперед по самій Угорщині.

За минулий рік угорська сторона заробила понад мільярд доларів на транзиті та експортних операціях, пов'язаних із постачанням газу в Україну.

Єдиним наслідком цього буде позбавлення економіки Угорщини понад мільярда доларів... Орбан просто забере ці гроші з кишень угорців. Але це його справа, якщо він хоче це робити.

Україна побудувала диверсифіковану систему постачання, що дозволяє отримувати паливо з різних європейських напрямків.

За словами Тихого, політичні мотиви сусідньої країни не стануть критичною загрозою для українського енергобалансу.

Україна, на відміну від Угорщини, диверсифікована країна. Тому ми не залежимо від того, що захоче прем'єр сусідньої країни з політичних мотивів в межах своєї виборчої кампанії.

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що країна може перекрити постачання газу для України. Будапешт висунув ультиматум - експорт палива не відновиться до того часу, поки не буде відновлено транзит російської нафти через нафтопровід "Дружба".