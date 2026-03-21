В Орбана накинулися на Україну через газопровід "Турецький потік"

Якщо "Турецький потік" зазнає атаки на турецькій території, це буде розцінено як напад на країну НАТО, заявив міністр, який очолює офіс прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш.
Головні тези:
- Угорщина загрожує українській стороні реакцією НАТО у зв'язку з можливими атаками на газопровід «Турецький потік».
- Україна відкидає обвинувачення в атаках на газопровід і наголошує на важливості європейської енергетичної безпеки.
Угорщина погрожує Україні реакцією НАТО через газопровід “Турецький потік”
Гуйяш додав, що у них не може бути ілюзій щодо того, що Україна нібито готова "в будь-який момент ризикнути європейською енергетичною безпекою, і зробить це навіть за допомогою військових засобів".
У межах надзвичайного урядового брифінгу міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі Петер Сійярто також прокоментував ситуацію, заявивши, що членство України в ЄС принесе всій Європі не мир, а війну.
І додав, що найближчими тижнями українці всіма силами атакуватимуть трубопровід "Турецький потік", критично важливий для газопостачання Угорщини.
Лише нещодавно Сійярто заявляв, що Україна нібито організувала атаку на компресорну станцію газопроводу "Турецький потік" із використанням 22 безпілотників.
