В Орбана накинулися на Україну через газопровід "Турецький потік"

Якщо "Турецький потік" зазнає атаки на турецькій території, це буде розцінено як напад на країну НАТО, заявив міністр, який очолює офіс прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш.

Угорщина погрожує Україні реакцією НАТО через газопровід “Турецький потік”

Гуйяш додав, що у них не може бути ілюзій щодо того, що Україна нібито готова "в будь-який момент ризикнути європейською енергетичною безпекою, і зробить це навіть за допомогою військових засобів".

У межах надзвичайного урядового брифінгу міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі Петер Сійярто також прокоментував ситуацію, заявивши, що членство України в ЄС принесе всій Європі не мир, а війну.

І додав, що найближчими тижнями українці всіма силами атакуватимуть трубопровід "Турецький потік", критично важливий для газопостачання Угорщини.

Але гарантією є те, що кожна країна, через яку проходить трубопровід, серйозно ставиться до цього питання, готується і захищає інфраструктуру.

Лише нещодавно Сійярто заявляв, що Україна нібито організувала атаку на компресорну станцію газопроводу "Турецький потік" із використанням 22 безпілотників.