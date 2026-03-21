У Орбана набросились на Украину из-за газопровода "Турецкий поток"

Если "Турецкий поток" подвергается атаке на турецкой территории, это будет расценено как нападение на страну НАТО, заявил министр, возглавляющий офис премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

Венгрия угрожает Украине реакцией НАТО через газопровод "Турецкий поток"

Гуйяш добавил, что у них не может быть иллюзий по поводу того, что Украина якобы готова "в любой момент рискнуть европейской энергетической безопасностью, и сделает это даже с помощью военных средств".

В рамках чрезвычайного правительственного брифинга Министр иностранных дел и внешней торговли Петер Сийярто также прокомментировал ситуацию, заявив, что членство Украины в ЕС принесет всей Европе не мир, а войну.

И добавил, что в ближайшие недели украинцы всеми силами будут атаковать трубопровод "Турецкий поток", критически важный для газоснабжения Венгрии.

Но гарантией является то, что каждая страна, по которой проходит трубопровод, серьезно относится к этому вопросу, готовится и защищает инфраструктуру.

Только недавно Сийярто заявлял, что Украина якобы организовала атаку на компрессорную станцию газопровода "Турецкий поток" с использованием 22 беспилотников.