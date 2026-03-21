У Орбана набросились на Украину из-за газопровода "Турецкий поток"

Если "Турецкий поток" подвергается атаке на турецкой территории, это будет расценено как нападение на страну НАТО, заявил министр, возглавляющий офис премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.
Главные тезисы
- Угрозы со стороны Венгрии в адрес Украины связаны с возможными атаками на газопровод “Турецкий поток”.
- Нападение на “Турецкий поток” на территории Турции может быть расценено как нападение на страну НАТО.
Венгрия угрожает Украине реакцией НАТО через газопровод "Турецкий поток"
Гуйяш добавил, что у них не может быть иллюзий по поводу того, что Украина якобы готова "в любой момент рискнуть европейской энергетической безопасностью, и сделает это даже с помощью военных средств".
В рамках чрезвычайного правительственного брифинга Министр иностранных дел и внешней торговли Петер Сийярто также прокомментировал ситуацию, заявив, что членство Украины в ЕС принесет всей Европе не мир, а войну.
И добавил, что в ближайшие недели украинцы всеми силами будут атаковать трубопровод "Турецкий поток", критически важный для газоснабжения Венгрии.
Только недавно Сийярто заявлял, что Украина якобы организовала атаку на компрессорную станцию газопровода "Турецкий поток" с использованием 22 беспилотников.
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-