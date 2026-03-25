"Альтернатива есть!". МИД Украины отреагировало на газовый ультиматум Венгрии

Украина готова к возможному прекращению транзита газа через территорию Венгрии. Даже если Будапешт заблокирует этот маршрут, у государства достаточно альтернативных путей для импорта голубого топлива из Европы.

Об этом говорил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий на брифинге для прессы.

Спикер МИД подчеркнул, что в настоящее время импорт газа через венгерскую границу продолжается в штатном режиме. Однако если премьер-министр Виктор Орбан решит остановить этот поток, это ударит в первую очередь по самой Венгрии.

За прошлый год венгерская сторона заработала более миллиарда долларов на транзите и экспортных операциях, связанных с поставкой газа в Украину.

Единственным следствием этого будет лишение экономики Венгрии более миллиарда долларов... Орбан просто заберет эти деньги из карманов венгров. Но это его дело, если он желает это делать.

Украина построила диверсифицированную систему снабжения, позволяющую получать топливо по разным европейским направлениям.

По словам Тихого, политические мотивы соседней страны не станут критической угрозой украинскому энергобалансу.

Украина в отличие от Венгрии диверсифицированная страна. Поэтому мы не зависим от того, что захочет премьер соседней страны по политическим мотивам в рамках своей избирательной кампании.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна может перекрыть поставки газа для Украины. Будапешт выдвинул ультиматум — экспорт топлива не возобновится до тех пор, пока не будет восстановлен транзит российской нефти через нефтепровод "Дружба".