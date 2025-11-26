Amazon створив "вбивцю" Starlink — відео

Компанія Amazon нарешті продемонструвала, яким буде її супутниковий інтернет. Насамперед відбулося перейменування проєкту Kuiper на Amazon Leo. Окрім того, пройшла презентація Leo Ultra - він заявлений як найпотужніший термінал в історії людства.
Головні тези:
- Amazon має на орбіті вже понад 150 супутників.
- Однак у майбутньому компанія планує покрити весь світ.
Amazon демонструє результати своєї роботи
Команда розробників звертає увагу на те, що Leo Ultra — це велика фазована антена для стаціонарної установки на приблизно 20x30 дюймів.
Що важливо розуміти, у неї вбудували чіпи Amazon, а також повноцінну система з одночасною передачею і прийомом.
Що стосується швидкості, то тут заявлені такі показники: до 1 Гбіт/с на завантаження і до 400 Мбіт/с на віддачу.
Варто також зазначити, що наразі у Amazon на орбіті вже понад 150 супутників, масові запуски тривають із квітня.
Загалом мають намір розгорнути кілька тисяч апаратів, щоб покрити абсолютну всю планету.
