Amazon создал "убийцу" Starlink — видео

Компания Amazon наконец-то продемонстрировала, каким будет ее спутниковый интернет. В первую очередь произошло переименование проекта Kuiper в Amazon Leo. Кроме того, прошла презентация Leo Ultra – он заявлен как самый мощный терминал в истории человечества.

Amazon демонстрирует результаты своей работы

Команда разработчиков обращает внимание на то, что Leo Ultra — это большая фазированная антенна для стационарной установки на примерно 20x30 дюймов.

Что важно понимать, в нее встроили чипы Amazon, а также полноценную систему с одновременной передачей и приемом.

Что касается скорости, то здесь заявлены следующие показатели: до 1 Гбит/с на погрузку и до 400 Мбит/с на отдачу.

Но Ultra — это только старшая модель, Amazon также показала Leo Pro — средний терминал для установки на транспорт, а также маленький Leo Nano размером всего 7 дюймов с пропускной способностью до 100 Мбит/с.

Стоит также отметить, что в настоящее время у Amazon на орбите уже более 150 спутников, массовые запуски продолжаются с апреля.

Компания хочет развернуть несколько тысяч аппаратов, чтобы покрыть абсолютно всю планету.