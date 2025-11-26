Amazon создал "убийцу" Starlink — видео
Amazon демонстрирует результаты своей работы
Источник:  online.ua

Компания Amazon наконец-то продемонстрировала, каким будет ее спутниковый интернет. В первую очередь произошло переименование проекта Kuiper в Amazon Leo. Кроме того, прошла презентация Leo Ultra – он заявлен как самый мощный терминал в истории человечества.

  • Amazon имеет на орбите уже более 150 спутников.
  • Однако в будущем компания планирует покрыть весь мир.

Команда разработчиков обращает внимание на то, что Leo Ultra — это большая фазированная антенна для стационарной установки на примерно 20x30 дюймов.

Что важно понимать, в нее встроили чипы Amazon, а также полноценную систему с одновременной передачей и приемом.

Что касается скорости, то здесь заявлены следующие показатели: до 1 Гбит/с на погрузку и до 400 Мбит/с на отдачу.

Но Ultra — это только старшая модель, Amazon также показала Leo Pro — средний терминал для установки на транспорт, а также маленький Leo Nano размером всего 7 дюймов с пропускной способностью до 100 Мбит/с.

Стоит также отметить, что в настоящее время у Amazon на орбите уже более 150 спутников, массовые запуски продолжаются с апреля.

Компания хочет развернуть несколько тысяч аппаратов, чтобы покрыть абсолютно всю планету.

