Amazon создал "убийцу" Starlink — видео

Компания Amazon наконец-то продемонстрировала, каким будет ее спутниковый интернет. В первую очередь произошло переименование проекта Kuiper в Amazon Leo. Кроме того, прошла презентация Leo Ultra – он заявлен как самый мощный терминал в истории человечества.
Главные тезисы
- Amazon имеет на орбите уже более 150 спутников.
- Однако в будущем компания планирует покрыть весь мир.
Amazon демонстрирует результаты своей работы
Команда разработчиков обращает внимание на то, что Leo Ultra — это большая фазированная антенна для стационарной установки на примерно 20x30 дюймов.
Что важно понимать, в нее встроили чипы Amazon, а также полноценную систему с одновременной передачей и приемом.
Что касается скорости, то здесь заявлены следующие показатели: до 1 Гбит/с на погрузку и до 400 Мбит/с на отдачу.
Стоит также отметить, что в настоящее время у Amazon на орбите уже более 150 спутников, массовые запуски продолжаются с апреля.
Компания хочет развернуть несколько тысяч аппаратов, чтобы покрыть абсолютно всю планету.
Больше по теме
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-