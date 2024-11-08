Перемога республіканця Дональда Трампа на президентських виборах в США спонукає багатьох громадян шукати змогу переїхати до іншої країни.

Чому американці прагнуть покинути США після перемоги Трампа на виборах

За інформацією журналістів видання, кількість пошукових запитів у Google щодо переїзду до Канади зросла на 1270% протягом доби після закриття виборчих дільниць на Східному узбережжі США у вівторок, 5 листопада.

У той же час пошукові запити про переїзд до Нової Зеландії зросли майже на 2000%, а до Австралії — на 820%.

За інформацією аналітиків Google, в середу на східному узбережжі США пошукові запити про еміграцію досягли найвищого рівня щодо усіх трьох країн.

Дані веб-сайту імміграції Нової Зеландії показали, що 7 листопада там зареєструвалися близько 25 тис нових користувачів із США порівняно з 1,5 тис за той самий день минулого року.

Дональд та Меланія Трамп

Журналісти видання підкреслюють, що стрімке зростання зацікавленності у еміграції з боку громадян США схоже на аналогічну ситуацію після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у 2016 році.

Що хвилює громадян США на тлі другого президентського терміну Трампа

Однак цього разу переобрання республіканця відбулося після особливо гострої кампанії, під час якої майже три чверті американських виборців заявили, що відчувають загрозу американській демократії.

Багато американців також стурбовані тим, що його президентство може "вбити більший клин" між демократами та республіканцями в таких питаннях, як раса, стать, навчання дітей, а також репродуктивні права.