Победа республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США побуждает многих граждан искать возможность переехать в другую страну.
Главные тезисы
- Победа Трампа на выборах привела к росту интереса американцев к возможности эмиграции в другие страны, такие как Канада, Новая Зеландия и Австралия.
- Угроза демократии и социокультурной разделенности в США после победы Трампа заставляет многих граждан искать способы покинуть страну.
- Особенности второго президентского термина Трампа, проведенного после острой кампании и резких политических разногласий, становятся основными причинами беспокойства американцев.
- Ситуация напоминает аналогичные тревоги граждан после выборов 2016 года, но на этот раз обстановка в стране оценивается как более напряженная.
- Рост заинтересованности в эмиграции среди американцев после победы Трампа становится важным аспектом политической ситуации в США, требующим дальнейшего анализа.
Почему американцы стремятся покинуть США после победы Трампа на выборах
По информации журналистов издания, количество поисковых запросов у Google по переезду в Канаду выросло на 1270% в течение суток после закрытия избирательных участков на Восточном побережье США во вторник, 5 ноября.
В то же время поисковые запросы о переезде в Новую Зеландию выросли почти на 2000%, а в Австралию — на 820%.
По информации аналитиков Google, в среду на восточном побережье США поисковые запросы об эмиграции достигли наивысшего уровня по отношению ко всем трем странам.
Данные веб-сайта иммиграции Новой Зеландии показали, что 7 ноября там зарегистрировались около 25 тыс. новых пользователей из США по сравнению с 1,5 тыс. за тот же день прошлого года.
Журналисты издания подчеркивают, что стремительный рост заинтересованности в эмиграции со стороны граждан США похож на аналогичную ситуацию после победы Дональда Трампа на президентских выборах в 2016 году.
Что волнует граждан США на фоне второго президентского термина Трампа
Однако на этот раз переизбрание республиканца произошло после особо острой кампании, в ходе которой почти три четверти американских избирателей заявили, что ощущают угрозу американской демократии.
Многие американцы также обеспокоены тем, что его президентство может "убить больший клин" между демократами и республиканцами в таких вопросах как раса, пол, обучение детей, а также репродуктивные права.
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