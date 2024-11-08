Победа республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США побуждает многих граждан искать возможность переехать в другую страну.

Почему американцы стремятся покинуть США после победы Трампа на выборах

По информации журналистов издания, количество поисковых запросов у Google по переезду в Канаду выросло на 1270% в течение суток после закрытия избирательных участков на Восточном побережье США во вторник, 5 ноября.

В то же время поисковые запросы о переезде в Новую Зеландию выросли почти на 2000%, а в Австралию — на 820%.

По информации аналитиков Google, в среду на восточном побережье США поисковые запросы об эмиграции достигли наивысшего уровня по отношению ко всем трем странам.

Данные веб-сайта иммиграции Новой Зеландии показали, что 7 ноября там зарегистрировались около 25 тыс. новых пользователей из США по сравнению с 1,5 тыс. за тот же день прошлого года.

Дональд и Мелания Трамп

Журналисты издания подчеркивают, что стремительный рост заинтересованности в эмиграции со стороны граждан США похож на аналогичную ситуацию после победы Дональда Трампа на президентских выборах в 2016 году.

Что волнует граждан США на фоне второго президентского термина Трампа

Однако на этот раз переизбрание республиканца произошло после особо острой кампании, в ходе которой почти три четверти американских избирателей заявили, что ощущают угрозу американской демократии.

Многие американцы также обеспокоены тем, что его президентство может "убить больший клин" между демократами и республиканцами в таких вопросах как раса, пол, обучение детей, а также репродуктивные права.