Американська кіноакадемія оновила правила вручення премії "Оскар"

Джерело:  The Guardian

Академія кінематографічних мистецтв та наук оголосила про оновлення правил вручення премії "Оскар", зокрема щодо використання штучного інтелекту у кіновиробництві.

Головні тези:

  • Академія кінематографічних мистецтв та наук оновила правила вручення премії “Оскар”.
  • Нові положення дозволяють кілька номінацій для однієї акторки чи актора в одній категорії, а також забороняють нагородження за роботу, виконану штучним інтелектом.
  • Фільми зі сценарієм або акторською грою, створеними за допомогою штучного інтелекту, більше не можуть претендувати на нагороди “Оскар”.

Правила вручення кінопремії “Оскар” змінені

Академія кінематографічних мистецтв та наук оголосила про низку важливих змін для премії "Оскар", зокрема про нову політику, що дозволятиме одразу кілька номінацій для однієї акторки чи актора в одній категорії, а також заборонятиме нагородження за акторську гру та сценарій за роботу, виконану штучним інтелектом.

Згідно із новими статутами, затвердженими радою керуючих організації, лише виступи, "демонстративно виконані" людьми за їхньою згодою, матимуть право на участь у премії "Оскар" за акторську гру, водночас лише сценарії, написані людьми, зможуть претендувати на будь-які нагороди за сценарії.

Академія також зберегла за собою право запитувати більше інформації про використання штучного інтелекту у виробництві кінострічок. Відтепер фільми, у яких сценарій або акторська гра створені за допомогою ШІ, не зможуть претендувати на нагороди.

Ще одне запроваджене нововведення — можливість для акторів отримувати номінації одразу за декілька ролей у різних фільмах. Раніше у таких випадках до переліку потрапляла лише одна робота з найбільшою кількістю голосів.

Також було змінено правила для категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм". Відтепер скасовано обмеження щодо одного фільму від країни.

Натомість стрічки неанглійською мовою зможуть претендувати на номінацію, якщо вони здобули головні нагороди на провідних кінофестивалях (Каннський, Берлінський, Пусанський, Санденс, Торонто та Венеційський).

Окрім того, відзнаку отримуватиме режисер, а не країна виробництва. Імена режисерів відтепер будуть вноситись до трофеїв та книг рекордів.

