Том Круз отримав почесний "Оскар" за винятковий внесок у розвиток кіно
Том Круз отримав почесний "Оскар" за винятковий внесок у розвиток кіно

Круз
Джерело:  Variety

Знаменитий американський актор Том Круз отримав "Оскар" від Американської кіноакадемії під час церемонії Governors Awards за визначні досягнення у житті, винятковий внесок у розвиток кінематографічних мистецтв та наук.

Головні тези:

  • Том Круз отримав почесний “Оскар” за винятковий внесок у розвиток кіно під час церемонії Governors Awards.
  • Актор поділився своїми враженнями та висловив подяку кіноакадемії за визнання його вкладу у кінематографічні мистецтва та науку.
  • Том Круз зазначив, що кіно для нього - це більше, ніж просто професія, це частина його самої особистості.

Том Круз отримав перший “Оскар”

Захід відбувся в Лос-Анджелесі 16 листопада. Зірка стрічок "Місія нездійсненна" отримав нагороду з рук мексиканського режисера Алехандро Гонсалеса Іньярріту та зворушив своєю промовою.

Кіно відкриває для мене весь світ. Воно допомагає мені цінувати та поважати відмінності. Воно також показує нашу спільну людяність, наскільки ми схожі в багатьох аспектах. Незалежно від того, звідки ми родом, у цьому кінотеатрі ми сміємося разом, відчуваємо разом, сподіваємося разом, і в цьому сила цієї форми мистецтва. Тому це так важливо для мене. Знімати фільми – це не те, чим я займаюся, це те, хто я є.

Том Круз

Том Круз

Кіноактор

Також Круз згадав, як починався його шлях в кіномистецтві.

Моя любов до кіно почалася в дуже ранньому віці. Я був зовсім маленьким у темному кінотеатрі, і я пам'ятаю, як промінь світла прорізав кімнату, пам'ятаю, як підняв очі, і він наче вибухнув на екрані. Раптом світ став набагато більшим за те, що я знав. Цілі культури, життя та пейзажі розгорнулися переді мною, і це пробудило спрагу до пригод, спрагу до знань, спрагу зрозуміти людство, створити персонажів, розповісти історію, побачити світ. Це розплющило мені очі. Це відкрило мою уяву можливості того, що життя може сягати далеко за межі тих меж, які я тоді бачив у своєму житті. І цей промінь світла пробудив бажання відкрити світ, і відтоді я йду за ним.

До слова, для Тома це перший "Оскар" у акторській кар'єрі. Його номінували на премію чотири рази, однак тоді він не отримував омріяну нагороду.

