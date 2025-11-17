Том Круз отримав почесний "Оскар" за винятковий внесок у розвиток кіно

Моя любов до кіно почалася в дуже ранньому віці. Я був зовсім маленьким у темному кінотеатрі, і я пам'ятаю, як промінь світла прорізав кімнату, пам'ятаю, як підняв очі, і він наче вибухнув на екрані. Раптом світ став набагато більшим за те, що я знав. Цілі культури, життя та пейзажі розгорнулися переді мною, і це пробудило спрагу до пригод, спрагу до знань, спрагу зрозуміти людство, створити персонажів, розповісти історію, побачити світ. Це розплющило мені очі. Це відкрило мою уяву можливості того, що життя може сягати далеко за межі тих меж, які я тоді бачив у своєму житті. І цей промінь світла пробудив бажання відкрити світ, і відтоді я йду за ним.