Знаменитий американський актор Том Круз отримав "Оскар" від Американської кіноакадемії під час церемонії Governors Awards за визначні досягнення у житті, винятковий внесок у розвиток кінематографічних мистецтв та наук.
Головні тези:
- Том Круз отримав почесний “Оскар” за винятковий внесок у розвиток кіно під час церемонії Governors Awards.
- Актор поділився своїми враженнями та висловив подяку кіноакадемії за визнання його вкладу у кінематографічні мистецтва та науку.
- Том Круз зазначив, що кіно для нього - це більше, ніж просто професія, це частина його самої особистості.
Том Круз отримав перший “Оскар”
Захід відбувся в Лос-Анджелесі 16 листопада. Зірка стрічок "Місія нездійсненна" отримав нагороду з рук мексиканського режисера Алехандро Гонсалеса Іньярріту та зворушив своєю промовою.
Також Круз згадав, як починався його шлях в кіномистецтві.
До слова, для Тома це перший "Оскар" у акторській кар'єрі. Його номінували на премію чотири рази, однак тоді він не отримував омріяну нагороду.
