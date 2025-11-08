Розрив Тома Круза та Ани де Армас — що насправді сталося

8 місяців Том Круз та Ана де Армас активно будували свої стосунки та вважалися однією з найяскравіших пар Голлівуду. Ба більше, вони навіть готувалися до весілля, одна саме акторка вирішила, що час зупинитися та рушити різними шляхами.
Головні тези:
- Акторка розірвала стосунки, відчувши надмірний контроль з боку Тома Круза.
- Для актора її рішення було дійсно болючим.
Ана де Армас розбила серце Тома Круза
За словами інсайдерів, палкий флірт був багатообіцяючим для акторів, однак закінчився емоційним вигорянням.
Рішення щодо розриву ухвалила Ана, а для Тома це стало не лише несподіванкою, а й болючим ударом.
Круз доволі довго був переконаний, що зустрів ідеальну жінку, яку не має права втратити.
Проте саме надмірний контроль з боку актора і згубив їхні стосунки.
Як стверджують інсайдери, Ана цінує незалежність, а не гіперопіку.
