Розрив Тома Круза та Ани де Армас — що насправді сталося

Том намагається уявити ситуацію так, ніби це він прийняв рішення, що Ана не виправдала його очікувань. Але близькі люди розуміють: це лише прояв його его. Насправді він страждає. Саме вона вирішила піти, і це сильно його зачепило, — розповіло ЗМІ анонімне джерело.