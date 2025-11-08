Розрив Тома Круза та Ани де Армас — що насправді сталося
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Розрив Тома Круза та Ани де Армас — що насправді сталося

Том Круз
Джерело:  radaronline.com

8 місяців Том Круз та Ана де Армас активно будували свої стосунки та вважалися однією з найяскравіших пар Голлівуду. Ба більше, вони навіть готувалися до весілля, одна саме акторка вирішила, що час зупинитися та рушити різними шляхами.

Головні тези:

  • Акторка розірвала стосунки, відчувши надмірний контроль з боку Тома Круза.
  • Для актора її рішення було дійсно болючим.

Ана де Армас розбила серце Тома Круза

За словами інсайдерів, палкий флірт був багатообіцяючим для акторів, однак закінчився емоційним вигорянням.

Рішення щодо розриву ухвалила Ана, а для Тома це стало не лише несподіванкою, а й болючим ударом.

Том намагається уявити ситуацію так, ніби це він прийняв рішення, що Ана не виправдала його очікувань. Але близькі люди розуміють: це лише прояв його его. Насправді він страждає. Саме вона вирішила піти, і це сильно його зачепило, — розповіло ЗМІ анонімне джерело.

Круз доволі довго був переконаний, що зустрів ідеальну жінку, яку не має права втратити.

Проте саме надмірний контроль з боку актора і згубив їхні стосунки.

Як стверджують інсайдери, Ана цінує незалежність, а не гіперопіку.

Їй потрібні були щирі стосунки, а не формальний союз. У результаті вона перестала відповідати на його дзвінки, і відносини почали руйнуватися.

Більше по темі

Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Том Круз потрапив до Книги рекордів Гіннеса — вражаюче відео
Як Том Круз потрапив до Книги рекордів Гіннеса
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Том Круз планує освідчитися головній красуні Голлівуду
Ана де Армас
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Том Круз розірвав стосунки з головною красунею Голлівуду
Том Круз знову холостяк

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?