Разрыв Тома Круза и Аны де Армас — что на самом деле произошло

8 месяцев Том Круз и Ана де Армас активно строили свои отношения и считались одной из самых ярких пар Голливуда. Более того, они даже готовились к свадьбе, одна именно актриса решила, что пора остановиться и двигаться разными путями.

Ана де Армас разбила сердце Тома Круза

По словам инсайдеров, жаркий флирт был многообещающим для актеров, однако закончился эмоциональным выгоранием.

Решение о разрыве приняла Ана, а для Тома это стало не только неожиданностью, но и болезненным ударом.

Том пытается представить ситуацию так, будто он принял решение, что Ана не оправдала его ожиданий. Но близкие люди понимают: это лишь проявление его эго. На самом деле он страдает. Именно она решила уйти, и это сильно его задело, — рассказал СМИ анонимный источник. Поделиться

Круз довольно долго был уверен, что встретил идеальную женщину, которую не имеет права потерять.

Однако именно чрезмерный контроль со стороны актера и погубил их отношения.

Как утверждают инсайдеры, Ана ценит независимость, а не гиперопеку.