Разрыв Тома Круза и Аны де Армас — что на самом деле произошло
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Разрыв Тома Круза и Аны де Армас — что на самом деле произошло

Ана де Армас разбила сердце Тома Круза
Читати українською
Источник:  radaronline.com

8 месяцев Том Круз и Ана де Армас активно строили свои отношения и считались одной из самых ярких пар Голливуда. Более того, они даже готовились к свадьбе, одна именно актриса решила, что пора остановиться и двигаться разными путями.

Главные тезисы

  • Актриса разорвала отношения, почувствовав чрезмерный контроль со стороны Тома Круза.
  • Для актера ее решение было действительно болезненным.

Ана де Армас разбила сердце Тома Круза

По словам инсайдеров, жаркий флирт был многообещающим для актеров, однако закончился эмоциональным выгоранием.

Решение о разрыве приняла Ана, а для Тома это стало не только неожиданностью, но и болезненным ударом.

Том пытается представить ситуацию так, будто он принял решение, что Ана не оправдала его ожиданий. Но близкие люди понимают: это лишь проявление его эго. На самом деле он страдает. Именно она решила уйти, и это сильно его задело, — рассказал СМИ анонимный источник.

Круз довольно долго был уверен, что встретил идеальную женщину, которую не имеет права потерять.

Однако именно чрезмерный контроль со стороны актера и погубил их отношения.

Как утверждают инсайдеры, Ана ценит независимость, а не гиперопеку.

Ей нужны были искренние отношения, а не формальный союз. В результате она перестала отвечать на его звонки и отношения начали разрушаться.

Больше по теме

Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Том Круз попал в Книгу рекордов Гиннеса — видео
Как Том Круз попал в Книгу рекордов Гиннеса
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Том Круз хочет сделать предложение главной красавице Голливуда
Круз действительно влюблен в свою новую избранницу
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Том Круз разорвал отношения с главной красавицей Голливуда
Том Круз снова холостяк

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?