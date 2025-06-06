Том Круз попал в Книгу рекордов Гиннеса — видео

Том не просто играет героев боевиков — он сам и является героем боевиков! Его успех — это результат невероятной преданности, стремления к правдивости и готовности расширять границы возможного для актера. Для меня большая честь признать его бесстрашие этим новым титулом, — выступил с заявлением редактор Крэйг Глендей.