Том Круз попал в Книгу рекордов Гиннеса — видео
Категория
Шоу-бизнес
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Том Круз попал в Книгу рекордов Гиннеса — видео

Как Том Круз попал в Книгу рекордов Гиннеса
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Источник:  CNN

Американский актер Том Круз продолжает шокировать не только своих фанатов, но и людей, вообще не интересующих жизнью Голливуда. 62-летняя звезда кино официально стала рекордсменом Книги рекордов Гиннеса.

Главные тезисы

  • Преданность Тома своей работе поразила команду Книги рекордов Гиннесса.
  • Актер прыгал с вертолета с парашютом, пропитанным топливом и горящим в воздухе.

Как Том Круз попал в Книгу рекордов Гиннеса

Это актеру удалось сделать благодаря опасному трюку, который он продемонстрировал прямо на съемочной площадке боевика.

Что важно понимать, речь идет о фильме "Миссия невыполнима: Финальная расплата".

Том Крузи прыгнул с вертолета с парашютом, пропитанным топливом и подожженным в воздухе. Актер должен был в воздухе отрезать горящую ткань и раскрыть запасной парашют, чтобы успешно приземлиться.

Актер смог это сделать 16 раз — каждый раз без дублеров.

Именно за такую смелость и преданность работе команда Книги рекордов Гиннеса решила дать ему награду.

Том не просто играет героев боевиков — он сам и является героем боевиков! Его успех — это результат невероятной преданности, стремления к правдивости и готовности расширять границы возможного для актера. Для меня большая честь признать его бесстрашие этим новым титулом, — выступил с заявлением редактор Крэйг Глендей.

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