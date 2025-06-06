Том Круз попал в Книгу рекордов Гиннеса — видео

Американский актер Том Круз продолжает шокировать не только своих фанатов, но и людей, вообще не интересующих жизнью Голливуда. 62-летняя звезда кино официально стала рекордсменом Книги рекордов Гиннеса.
Главные тезисы
- Преданность Тома своей работе поразила команду Книги рекордов Гиннесса.
- Актер прыгал с вертолета с парашютом, пропитанным топливом и горящим в воздухе.
Как Том Круз попал в Книгу рекордов Гиннеса
Это актеру удалось сделать благодаря опасному трюку, который он продемонстрировал прямо на съемочной площадке боевика.
Что важно понимать, речь идет о фильме "Миссия невыполнима: Финальная расплата".
Актер смог это сделать 16 раз — каждый раз без дублеров.
Именно за такую смелость и преданность работе команда Книги рекордов Гиннеса решила дать ему награду.
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