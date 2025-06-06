Том Круз потрапив до Книги рекордів Гіннеса — вражаюче відео

Американський актор Том Круз продовжує шокувати не лише своїх фанатів, а й людей, які взагалі не цікавлять життям Голлівуду. 62-річна зірка кіно офіційно став рекордсменом Книги рекордів Гіннеса.
Головні тези:
- Відданість Тома своїй роботі вразила команду Книги рекордів Гіннеса.
- Актор стрибав з гелікоптера з парашутом, просоченим паливом і підпаленим у повітрі.
Як Том Круз потрапив до Книги рекордів Гіннеса
Це актору вдалося зробити завдяки небезпечному трюку, який він продемонстрував безпосередньо на знімальному майданчику бойовика.
Що важливо розуміти, йдеться про стрічку "Місія неможлива: Фінальна розплата".
Актор зміг це зробити аж 16 разів — кожного разу без дублерів.
Саме за таку сміливість та відданість роботі команда Книги рекордів Гіннеса вирішила дати йому нагороду.
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