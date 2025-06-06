Том Круз потрапив до Книги рекордів Гіннеса — вражаюче відео
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Том Круз потрапив до Книги рекордів Гіннеса — вражаюче відео

Як Том Круз потрапив до Книги рекордів Гіннеса
Джерело:  CNN

Американський актор Том Круз продовжує шокувати не лише своїх фанатів, а й людей, які взагалі не цікавлять життям Голлівуду. 62-річна зірка кіно офіційно став рекордсменом Книги рекордів Гіннеса.

Головні тези:

  • Відданість Тома своїй роботі вразила команду Книги рекордів Гіннеса.
  • Актор стрибав з гелікоптера з парашутом, просоченим паливом і підпаленим у повітрі.

Як Том Круз потрапив до Книги рекордів Гіннеса

Це актору вдалося зробити завдяки небезпечному трюку, який він продемонстрував безпосередньо на знімальному майданчику бойовика.

Що важливо розуміти, йдеться про стрічку "Місія неможлива: Фінальна розплата".

Том Крузі стрибнув з гелікоптера з парашутом, який був просочений паливом і підпалений у повітрі. Актор повинен був у повітрі відрізати палаючу тканину і розкрити запасний парашут, щоб успішно приземлитися.

Актор зміг це зробити аж 16 разів — кожного разу без дублерів.

Саме за таку сміливість та відданість роботі команда Книги рекордів Гіннеса вирішила дати йому нагороду.

Том не просто грає героїв бойовиків — він сам і є героєм бойовиків! Його успіх — це результат неймовірної відданості, прагнення до правдивості та готовності розширювати межі можливого для актора. Для мене велика честь визнати його безстрашність цим новим титулом, — виступив з заявою редактор Крейґ Ґлендей.

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