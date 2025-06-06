Том Круз потрапив до Книги рекордів Гіннеса — вражаюче відео

Том не просто грає героїв бойовиків — він сам і є героєм бойовиків! Його успіх — це результат неймовірної відданості, прагнення до правдивості та готовності розширювати межі можливого для актора. Для мене велика честь визнати його безстрашність цим новим титулом, — виступив з заявою редактор Крейґ Ґлендей.