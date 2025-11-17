Том Круз получил почетный "Оскар" за исключительный вклад в развитие кино

Знаменитый американский актер Том Круз получил "Оскар" от Американской киноакадемии во время церемонии Governors Awards за выдающиеся достижения в жизни, исключительный вклад в развитие кинематографических искусств и наук.
Главные тезисы
- Том Круз получил почетный Оскар от Американской киноакадемии за выдающиеся достижения в киноискусстве.
- Актер выразил свою преданность кинематографии, назвав ее не только профессией, но и частью своей личности.
- Своей речью на церемонии он подчеркнул важность кинематографии как формы искусства, объединяющей людей разных культур.
Том Круз получил первый "Оскар"
Мероприятие прошло в Лос-Анджелесе 16 ноября. Звезда лент "Миссия невыполнима" получил награду из рук мексиканского режиссера Алехандро Гонсалеса Иньярриту и растрогал своей речью.
Также Круз вспомнил, как начинался его путь в киноискусстве.
Кстати, для Тома это первый "Оскар" в актерской карьере. Его номинировали на премию четырежды, однако тогда он не получал желаемую награду.
Больше по теме
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-