Том Круз получил почетный "Оскар" за исключительный вклад в развитие кино
Том Круз получил почетный "Оскар" за исключительный вклад в развитие кино

Круз
Источник:  Variety

Знаменитый американский актер Том Круз получил "Оскар" от Американской киноакадемии во время церемонии Governors Awards за выдающиеся достижения в жизни, исключительный вклад в развитие кинематографических искусств и наук.

Главные тезисы

  • Том Круз получил почетный Оскар от Американской киноакадемии за выдающиеся достижения в киноискусстве.
  • Актер выразил свою преданность кинематографии, назвав ее не только профессией, но и частью своей личности.
  • Своей речью на церемонии он подчеркнул важность кинематографии как формы искусства, объединяющей людей разных культур.

Том Круз получил первый "Оскар"

Мероприятие прошло в Лос-Анджелесе 16 ноября. Звезда лент "Миссия невыполнима" получил награду из рук мексиканского режиссера Алехандро Гонсалеса Иньярриту и растрогал своей речью.

Кино открывает для меня весь мир. Оно помогает мне ценить и уважать отличия. Оно также показывает нашу общую человечность, насколько мы схожи во многих аспектах. Независимо от того, откуда мы родом, в этом кинотеатре мы смеемся вместе, чувствуем вместе, надеемся вместе и в этом сила этой формы искусства. Потому это так важно для меня. Снимать фильмы — это не то, чем я занимаюсь, это то, кто я являюсь.

Том Круз

Том Круз

Киноактер

Также Круз вспомнил, как начинался его путь в киноискусстве.

Моя любовь к кино началась в очень раннем возрасте. Я был совсем маленьким в темном кинотеатре, и я помню, как луч света прорезал комнату, помню, как поднял глаза, и он словно взорвался на экране. Вдруг мир стал намного больше того, что я знал. Целые культуры, жизнь и пейзажи развернулись передо мной, и это пробудило жажду приключений, жажду знаний, жажду понять человечество, создать персонажей, рассказать историю, увидеть мир. Это открыло мне глаза. Это открыло мое воображение возможности того, что жизнь может простираться далеко за пределы тех границ, которые я тогда видел в своей жизни. И этот луч света пробудил желание открыть мир, и с тех пор я следую за ним.

Кстати, для Тома это первый "Оскар" в актерской карьере. Его номинировали на премию четырежды, однако тогда он не получал желаемую награду.

