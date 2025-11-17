Том Круз получил почетный "Оскар" за исключительный вклад в развитие кино

Моя любовь к кино началась в очень раннем возрасте. Я был совсем маленьким в темном кинотеатре, и я помню, как луч света прорезал комнату, помню, как поднял глаза, и он словно взорвался на экране. Вдруг мир стал намного больше того, что я знал. Целые культуры, жизнь и пейзажи развернулись передо мной, и это пробудило жажду приключений, жажду знаний, жажду понять человечество, создать персонажей, рассказать историю, увидеть мир. Это открыло мне глаза. Это открыло мое воображение возможности того, что жизнь может простираться далеко за пределы тех границ, которые я тогда видел в своей жизни. И этот луч света пробудил желание открыть мир, и с тех пор я следую за ним.