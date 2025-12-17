Оскар 2026. Дві українські стрічки увійшли до коротких списків

До коротких списків на премію "Оскар 2026" потрапили документальний фільм Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки", а також анімаційна документальна стрічка Анастасії Фалілеєвої "Я померла в Ірпені".

Українські стрічки можуть отримати “Оскар”

Стрічка Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки" потрапила до категорії "Документальний повнометражний фільм".

У центрі сюжету — історія українського села Андріївки, що знаходиться за десять кілометрів від Бахмута.

Чернов з Олександром Бабенком з 3-ю окремою штурмовою бригадою пересуваються фронтом та фільмують, як захисники намагаються деокупувати Андріївку.

Варто також зазначити, що попередня стрічка Чернова "20 днів у Маріуполі" отримала "Оскар 2024" як найкращий документальний фільм.

Анімаційний фільм "Я померла в Ірпені" буде боротися за перемогу у категорії "Анімаційний короткометражний фільм".

Режисерка Анастасія Фалілеєва вирішила поділитися з глядачами власною історією про те, як вона переживала початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Так, вранці 24 лютого 2022 року вона з хлопцем поїхала до Ірпеня, аби бути разом з його батьками.