Оскар-2026. Фільм Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки" представить Україну
Категорія
Культура
Дата публікації

Оскар-2026. Фільм Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки" представить Україну

Український Оскарівський Комітет
фільм

«2000 метрів до Андріївки» представлятиме Україну у категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм» на 98-й премії «Оскар».

Головні тези:

  • Фільм «2000 метрів до Андріївки» розповідає про реальність війни на сході України через призму життя українських військових і цивільного населення.
  • Стрічка вражає безкомпромісною чесністю та пронизливістю, показуючи важкі рішення військових та трагічні події на передовій.
  • Фільм отримав визнання на міжнародних кінофестивалях та став переможцем у категорії World Cinema Documentary, що підкреслює його величезне значення.

"2000 метрів до Андріївки" представить Україну на Оскарі-2026

Український Оскарівський Комітет обрав фільм «2000 метрів до Андріївки» режисера Мстислава Чернова представляти Україну у категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм» на 98-й премії «Оскар».

Це безкомпромісно чесний і пронизливий документальний твір, який занурює у реальність російсько-української війни крізь людський досвід — крихкий, виснажливий і водночас сповнений гідності. Цей український фільм має стати ще більш видимим у світі, адже він говорить від імені тих, хто щодня захищає свободу і право на життя.

Мстислав Чернов сказав про рішення Комітету:

Це честь для нас представляти Україну в категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм» на премії «Оскар». Ми зробимо все можливе, щоб голоси України та українських військових було чутно. Зараз це видається особливо важливим, коли з самого ранку стався масований обстріл Києва. Я отримую новину про відбір, поки знімаю, як тіла цивільних дістають з-під завалів. І це накладає ще більшу відповідальність на нас, документалістів, митців, — говорити зі світом, кричати йому про те, що відбувається, навіть тоді, коли це здається марним.

Мстислав Чернов

Мстислав Чернов

Український режисер

Після своєї історичної хроніки цивільних втрат у Маріуполі, Мстислав Чернов звертає об'єктив на українських військових — ким вони є, звідки вони прийшли і які неймовірно важкі рішення їм доводиться ухвалювати в окопах, борючись за кожен клаптик рідної землі.

На тлі контрнаступальної операції 2023 року, Чернов разом із колегою з AP Алексом Бабенком супроводжують українську бригаду, яка пробивається приблизно через 2000 метрів щільно укріпленого лісу, виконуючи бойове завдання зі звільнення захопленого Росією села Андріївка.

Поєднуючи авторські кадри, інтенсивне відео з боді-камер українських бійців і потужні моменти особистих роздумів, «2000 Метрів до Андріївки» з моторошною інтимністю показує: чим далі військові просуваються спустошеною батьківщиною, тим глибше усвідомлюють — для них ця війна може не мати кінця.

Світова премʼєра фільму «2000 метрів до Андріївки» відбулася на кінофестивалі Sundance у січні 2025 року, де стрічка отримала нагороду за найкращу режисуру в категорії World Cinema Documentary.

Українська премʼєра відбулася на фестивалі Docudays UA, де фільм переміг одразу в трьох категоріях. З 28 серпня фільм у широкому прокаті в Україні.

Рішення прийнято Українським Оскарівським Комітетом з 12 осіб, експертів кіногалузі, зокрема кінематографістів та кінокритиків, обраних шляхом голосування членів Української Кіноакадемії.

«Шортлист» із 15 фільмів у категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм» буде оголошено 16 грудня 2025 року.

П’ять номінованих фільмів стануть відомі 22 січня 2026 року.

Церемонія вручення 98-ї премії «Оскар» відбудеться 15 березня 2026 року.

Більше по темі

Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Український режисер Чернов отримав нагороду кінофестивалю "Санденс"
Чернов
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Фільм "2000 метрів до Андріївки" Чернова вийде в український прокат — коли саме
фільм
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
"2000 метрів до Андріївки". Дивіться перший трейлер фільму
Чому варто подивитися "2000 метрів до Андріївки"?

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?