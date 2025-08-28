Оскар-2026. Фільм Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки" представить Україну

"2000 метрів до Андріївки" представить Україну на Оскарі-2026

Український Оскарівський Комітет обрав фільм «2000 метрів до Андріївки» режисера Мстислава Чернова представляти Україну у категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм» на 98-й премії «Оскар».

Це безкомпромісно чесний і пронизливий документальний твір, який занурює у реальність російсько-української війни крізь людський досвід — крихкий, виснажливий і водночас сповнений гідності. Цей український фільм має стати ще більш видимим у світі, адже він говорить від імені тих, хто щодня захищає свободу і право на життя.

Мстислав Чернов сказав про рішення Комітету:

Це честь для нас представляти Україну в категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм» на премії «Оскар». Ми зробимо все можливе, щоб голоси України та українських військових було чутно. Зараз це видається особливо важливим, коли з самого ранку стався масований обстріл Києва. Я отримую новину про відбір, поки знімаю, як тіла цивільних дістають з-під завалів. І це накладає ще більшу відповідальність на нас, документалістів, митців, — говорити зі світом, кричати йому про те, що відбувається, навіть тоді, коли це здається марним. Мстислав Чернов Український режисер

Після своєї історичної хроніки цивільних втрат у Маріуполі, Мстислав Чернов звертає об'єктив на українських військових — ким вони є, звідки вони прийшли і які неймовірно важкі рішення їм доводиться ухвалювати в окопах, борючись за кожен клаптик рідної землі.

На тлі контрнаступальної операції 2023 року, Чернов разом із колегою з AP Алексом Бабенком супроводжують українську бригаду, яка пробивається приблизно через 2000 метрів щільно укріпленого лісу, виконуючи бойове завдання зі звільнення захопленого Росією села Андріївка.

Поєднуючи авторські кадри, інтенсивне відео з боді-камер українських бійців і потужні моменти особистих роздумів, «2000 Метрів до Андріївки» з моторошною інтимністю показує: чим далі військові просуваються спустошеною батьківщиною, тим глибше усвідомлюють — для них ця війна може не мати кінця.

Світова премʼєра фільму «2000 метрів до Андріївки» відбулася на кінофестивалі Sundance у січні 2025 року, де стрічка отримала нагороду за найкращу режисуру в категорії World Cinema Documentary.

Українська премʼєра відбулася на фестивалі Docudays UA, де фільм переміг одразу в трьох категоріях. З 28 серпня фільм у широкому прокаті в Україні.

Рішення прийнято Українським Оскарівським Комітетом з 12 осіб, експертів кіногалузі, зокрема кінематографістів та кінокритиків, обраних шляхом голосування членів Української Кіноакадемії.

«Шортлист» із 15 фільмів у категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм» буде оголошено 16 грудня 2025 року.

П’ять номінованих фільмів стануть відомі 22 січня 2026 року.