Оскар-2026. Фільм Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки" представить Україну

«2000 метрів до Андріївки» представлятиме Україну у категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм» на 98-й премії «Оскар».
Головні тези:
- Фільм «2000 метрів до Андріївки» розповідає про реальність війни на сході України через призму життя українських військових і цивільного населення.
- Стрічка вражає безкомпромісною чесністю та пронизливістю, показуючи важкі рішення військових та трагічні події на передовій.
- Фільм отримав визнання на міжнародних кінофестивалях та став переможцем у категорії World Cinema Documentary, що підкреслює його величезне значення.
"2000 метрів до Андріївки" представить Україну на Оскарі-2026
Український Оскарівський Комітет обрав фільм «2000 метрів до Андріївки» режисера Мстислава Чернова представляти Україну у категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм» на 98-й премії «Оскар».
Мстислав Чернов сказав про рішення Комітету:
Після своєї історичної хроніки цивільних втрат у Маріуполі, Мстислав Чернов звертає об'єктив на українських військових — ким вони є, звідки вони прийшли і які неймовірно важкі рішення їм доводиться ухвалювати в окопах, борючись за кожен клаптик рідної землі.
На тлі контрнаступальної операції 2023 року, Чернов разом із колегою з AP Алексом Бабенком супроводжують українську бригаду, яка пробивається приблизно через 2000 метрів щільно укріпленого лісу, виконуючи бойове завдання зі звільнення захопленого Росією села Андріївка.
Поєднуючи авторські кадри, інтенсивне відео з боді-камер українських бійців і потужні моменти особистих роздумів, «2000 Метрів до Андріївки» з моторошною інтимністю показує: чим далі військові просуваються спустошеною батьківщиною, тим глибше усвідомлюють — для них ця війна може не мати кінця.
Світова премʼєра фільму «2000 метрів до Андріївки» відбулася на кінофестивалі Sundance у січні 2025 року, де стрічка отримала нагороду за найкращу режисуру в категорії World Cinema Documentary.
Українська премʼєра відбулася на фестивалі Docudays UA, де фільм переміг одразу в трьох категоріях. З 28 серпня фільм у широкому прокаті в Україні.
Рішення прийнято Українським Оскарівським Комітетом з 12 осіб, експертів кіногалузі, зокрема кінематографістів та кінокритиків, обраних шляхом голосування членів Української Кіноакадемії.
П’ять номінованих фільмів стануть відомі 22 січня 2026 року.
Церемонія вручення 98-ї премії «Оскар» відбудеться 15 березня 2026 року.
