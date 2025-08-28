Оскар-2026. Фильм Мстислава Чернова "2000 метров до Андреевки" представит Украину

"2000 метров до Андреевки" будет представлять Украину в категории "Лучший международный полнометражный фильм" на 98-й премии "Оскар".
- Фильм “2000 метров до Андреевки” Мстислава Чернова будет представлять Украину на 98-й церемонии вручения премии “Оскар” в категории “Лучший международный полнометражный фильм”.
- Лента обладает бескомпромиссной честностью и пронзительностью, погружая зрителей в тяжелые решения военных и трагические события на передовой.
"2000 метров до Андреевки" представит Украину на Оскаре-2026
Украинский Оскаровский Комитет избрал фильм "2000 метров до Андреевки" режиссера Мстислава Чернова представлять Украину в категории "Лучший международный полнометражный фильм" на 98-й премии "Оскар".
Мстислав Чернов сказал о решении Комитета:
После своей исторической хроники гражданских потерь в Мариуполе, Мстислав Чернов обращает объектив на украинских военных — кем они есть, откуда они пришли и какие невероятно трудные решения им приходится принимать в окопах, борясь за каждый клочок родной земли.
На фоне контрнаступательной операции 2023 года, Чернов вместе с коллегой из AP Алексом Бабенко сопровождают украинскую бригаду, которая пробивается примерно через 2000 метров плотно укрепленного леса, выполняя боевое задание по освобождению захваченного Россией села Андреевка.
Сочетая авторские кадры, интенсивное видео с боди-камер украинских бойцов и мощные моменты личных размышлений, «2000 метров до Андреевки» с жутким интимом показывает: чем дальше военные продвигаются опустошенной родиной, тем глубже осознают — для них эта война может не иметь конца.
Мировая премьера фильма «2000 метров до Андреевки» состоялась на кинофестивале Sundance в январе 2025 года, где фильм получил награду за лучшую режиссуру в категории World Cinema Documentary.
Украинская премьера прошла на фестивале Docudays UA, где фильм победил сразу в трех категориях. С 28 августа фильм в широком прокате в Украине.
Решение принято Украинским Оскаровским Комитетом из 12 человек, экспертов киноотрасли, в частности, кинематографистов и кинокритиков, избранных путем голосования членов Украинской Киноакадемии.
Пять номинированных фильмов станут известны 22 января 2026 года.
Церемония вручения 98-й премии "Оскар" состоится 15 марта 2026 года.
