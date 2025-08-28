Оскар-2026. Фильм Мстислава Чернова "2000 метров до Андреевки" представит Украину

"2000 метров до Андреевки" будет представлять Украину в категории "Лучший международный полнометражный фильм" на 98-й премии "Оскар".

"2000 метров до Андреевки" представит Украину на Оскаре-2026

Украинский Оскаровский Комитет избрал фильм "2000 метров до Андреевки" режиссера Мстислава Чернова представлять Украину в категории "Лучший международный полнометражный фильм" на 98-й премии "Оскар".

Это бескомпромиссно честное и пронзительное документальное произведение, погружающее в реальность русско-украинской войны сквозь человеческий опыт — хрупкое, изнурительное и в то же время полное достоинства. Этот украинский фильм должен стать еще более зримым в мире, ведь он говорит от имени тех, кто ежедневно защищает свободу и право на жизнь. Поделиться

Мстислав Чернов сказал о решении Комитета:

Это честь для нас представлять Украину в категории "Лучший международный полнометражный фильм" на премии "Оскар". Мы сделаем все возможное, чтобы голоса Украины и украинских военных были слышны. Сейчас это кажется особенно важным, когда с самого утра произошел массированный обстрел Киева. Я получаю новость об отборе, пока снимаю, как тела гражданских извлекают из-под завалов. И это накладывает еще большую ответственность на нас, документалистов, художников, — говорить с миром, кричать ему о происходящем, даже когда это кажется бесполезным. Мстислав Чернов Украинский режиссер

После своей исторической хроники гражданских потерь в Мариуполе, Мстислав Чернов обращает объектив на украинских военных — кем они есть, откуда они пришли и какие невероятно трудные решения им приходится принимать в окопах, борясь за каждый клочок родной земли.

На фоне контрнаступательной операции 2023 года, Чернов вместе с коллегой из AP Алексом Бабенко сопровождают украинскую бригаду, которая пробивается примерно через 2000 метров плотно укрепленного леса, выполняя боевое задание по освобождению захваченного Россией села Андреевка.

Сочетая авторские кадры, интенсивное видео с боди-камер украинских бойцов и мощные моменты личных размышлений, «2000 метров до Андреевки» с жутким интимом показывает: чем дальше военные продвигаются опустошенной родиной, тем глубже осознают — для них эта война может не иметь конца.

Мировая премьера фильма «2000 метров до Андреевки» состоялась на кинофестивале Sundance в январе 2025 года, где фильм получил награду за лучшую режиссуру в категории World Cinema Documentary.

Украинская премьера прошла на фестивале Docudays UA, где фильм победил сразу в трех категориях. С 28 августа фильм в широком прокате в Украине.

Решение принято Украинским Оскаровским Комитетом из 12 человек, экспертов киноотрасли, в частности, кинематографистов и кинокритиков, избранных путем голосования членов Украинской Киноакадемии.

"Шортлист" из 15 фильмов в категории "Лучший международный полнометражный фильм" будет объявлен 16 декабря 2025 года. Поделиться

Пять номинированных фильмов станут известны 22 января 2026 года.