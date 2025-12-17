Оскар 2026. Два украинских фильма вошли в краткие списки

В короткие списки на премию "Оскар 2026" попали документальный фильм Мстислава Чернова "2000 метров к Андреевке", а также анимационная документальная лента Анастасии Фалилеевой "Я умерла в Ирпене".
Главные тезисы
- Фильм Мстислава Чернова рассказывает об освобождении украинского села Андреевка.
- Анимационная лента режиссера Анастасии Фалилеевой создана на основе рисунков углем.
Украинские фильмы могут получить "Оскар"
Фильм Мстислава Чернова "2000 метров к Андреевке" попала в категорию "Документальный полнометражный фильм".
В центре сюжета — история украинского села Андреевки, которые находятся в десяти километрах от Бахмута.
Чернов с Александром Бабенко с 3-й отдельной штурмовой бригадой передвигаются по фронту и снимают, как защитники пытаются деоккупировать Андреевку.
Стоит отметить, что предыдущая лента Чернова "20 дней в Мариуполе" получила "Оскар 2024" как лучший документальный фильм.
Анимационный фильм "Я умерла в Ирпене" будет бороться за победу в категории "Анимационный короткометражный фильм".
Режиссер Анастасия Фалилеева решила поделиться со зрителями своей историей о том, как она переживала начало полномасштабного вторжения России в Украину.
Так, утром 24 февраля 2022 года она с парнем уехала в Ирпень, чтобы быть вместе с его родителями.
Работа Анастасии Фалилеевой длится 11 минут, анимация создана на основе рисунков углем.
