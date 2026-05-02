Американская киноакадемия обновила правила вручения премии "Оскар"

Источник:  The Guardian

Академия кинематографических искусств и наук объявила об обновлении правил вручения премии "Оскар", в частности использования искусственного интеллекта в кинопроизводстве.

Главные тезисы

  • Новые правила “Оскара” запрещают награждение за работу, созданную с помощью искусственного интеллекта.
  • Теперь актеры могут получать несколько номинаций в одной категории за разные роли.
  • Изменены правила для категории “Лучший международный полнометражный фильм”: отменены ограничения по одному фильму от страны.

Правила вручения кинопремии "Оскар" изменены

Академия кинематографических искусств и наук объявила о ряде важных изменений для премии "Оскар", в частности, о новой политике, позволяющей сразу несколько номинаций для одной актрисы или актера в одной категории, а также запрещать награждение за актерскую игру и сценарий за работу, выполненную искусственным интеллектом.

Согласно новым уставам, утвержденным советом управляющих организации, только выступления, "демонстративно исполненные" людьми по их согласию, будут иметь право на участие в премии "Оскар" за актерскую игру, в то же время только сценарии, написанные людьми, смогут претендовать на любые награды за сценарии.

Академия также сохранила за собой право запрашивать больше информации об использовании искусственного интеллекта в производстве кинолент. Теперь фильмы, в которых сценарий или актерская игра созданы с помощью ИИ, не смогут претендовать на награды.

Еще одно введенное нововведение — возможность для актеров получать номинации сразу за несколько ролей в разных фильмах. Ранее в таких случаях в список попадала лишь одна работа с наибольшим количеством голосов.

Также были изменены правила для категории "Лучший международный полнометражный фильм". Отменены ограничения по одному фильму от страны.

В то же время ленты на неанглийском языке смогут претендовать на номинацию, если они получили главные награды на ведущих кинофестивалях (Каннский, Берлинский, Пусанский, Санденс, Торонто и Венецианский).

Кроме того, награду будет получать режиссер, а не страна производства. Имена режиссеров отныне будут вноситься в трофеи и книги рекордов.

Больше по теме

Том Круз получил почетный "Оскар" за исключительный вклад в развитие кино
Оскар 2026. Два украинских фильма вошли в краткие списки
Оскар-2026. В Лос-Анджелесе объявили победителей 98-й кинопремии
