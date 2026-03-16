Оскар-2026. В Лос-Анджелесе объявили победителей 98-й кинопремии

В Лос-Анджелесе жюри Академии кинематографических искусств и наук США объявило победителей 98-й церемонии одной из самых престижных кинопремий мира "Оскар".

В этом году победителем в самой престижной категории "Лучший фильм" стала лента "Одна битва за другой".

Творческий коллектив фильма забрал сразу шесть "Оскаров": в дополнение к лучшему фильму, еще и за "Лучшую режиссерскую работу", "Лучшую мужскую роль второго плана", "Лучший адаптированный сценарий", "Лучший монтаж" и "Лучший кастинг".

Звание лучшего актера заслуженно завоевал Майкл Б. Джордан, исполнивший главную роль в фильме "Грешники".

Лучшим анимационным полнометражным фильмом была признана "Кейпоп-охотницы на демонов", а лучшей короткометражной анимацией — "Плачащая жемчугом девушка".

Техническая награда за "Лучший звук" досталась "F1 Фильм", а в категории "Лучшая песня к фильму" победу одержала композиция "Golden" из "Кейпоп-охотницы на демонов".

Фильм украинского режиссера Мстислава Чернова "2000 метров к Андреевке" в этом году не вошел в список номинантов на премию. В длинном списке на "Оскар" также были представлены короткометражная анимация Анастасии Фалилеевой "Я умерла в Ирпене" и британский фильм "Камень, ножницы, бумага", в котором сыграли украинские актеры. Ни один из них не вошел в финальные номинации.

Общий список всех номинаций и победителей: