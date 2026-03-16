Оскар-2026. В Лос-Анджелесе объявили победителей 98-й кинопремии

В Лос-Анджелесе жюри Академии кинематографических искусств и наук США объявило победителей 98-й церемонии одной из самых престижных кинопремий мира "Оскар".
Главные тезисы
- Фильм “Одна битва за другой” стал лидером с шестью наградами на Оскар-2026, включая “Лучший фильм” и “Лучшую режиссерскую работу”.
- Майкл Б. Джордан получил награду за лучшую мужскую роль за фильм “Грешники”.
В этом году победителем в самой престижной категории "Лучший фильм" стала лента "Одна битва за другой".
Творческий коллектив фильма забрал сразу шесть "Оскаров": в дополнение к лучшему фильму, еще и за "Лучшую режиссерскую работу", "Лучшую мужскую роль второго плана", "Лучший адаптированный сценарий", "Лучший монтаж" и "Лучший кастинг".
Звание лучшего актера заслуженно завоевал Майкл Б. Джордан, исполнивший главную роль в фильме "Грешники".
Техническая награда за "Лучший звук" досталась "F1 Фильм", а в категории "Лучшая песня к фильму" победу одержала композиция "Golden" из "Кейпоп-охотницы на демонов".
Фильм украинского режиссера Мстислава Чернова "2000 метров к Андреевке" в этом году не вошел в список номинантов на премию. В длинном списке на "Оскар" также были представлены короткометражная анимация Анастасии Фалилеевой "Я умерла в Ирпене" и британский фильм "Камень, ножницы, бумага", в котором сыграли украинские актеры. Ни один из них не вошел в финальные номинации.
Общий список всех номинаций и победителей:
Лучший фильм: "Одна битва за другой" (Пол Томас Андерсон, Сара Мерфи и Адам Сомнер)
Лучшая режиссерская работа: Пол Томас Андерсон (Одна битва за другой)
Лучшая мужская роль: Майкл Б. Джордан ("Грешники")
Лучшая женская роль: Джесси Бакли (Гамнет)
Лучшая мужская роль второго плана: Шон Пенн ("Одна битва за другой")
Лучшая женская роль второго плана: Эми Мэдиган ("Оружие")
Лучший оригинальный сценарий: "Грешники" (Райан Куглер)
Лучший адаптированный сценарий: "Одна битва за другой" (Пол Томас Андерсон)
Лучший анимационный полнометражный фильм: "Кейпоп-охотницы на демонов"
Лучший анимационный короткометражный фильм: "Плачащая жемчугом девушка"
Лучший международный художественный фильм: "Сентиментальная ценность" (Норвегия)
Лучший документальный полнометражный фильм: "Мистер Никто против Путина"
Лучший документальный короткометражный фильм: "Все пустые комнаты"
Лучший игровой короткометражный фильм: "Певцы" и "Два человека, обменивающиеся слюной"
Лучшая музыка к фильму: "Грешники" (Людвиг Йоранссон)
Лучшая песня к фильму: "Golden" ("Кейпоп-охотницы на демонов")
Лучший звук: "F1 Фильм" (Гарет Джон, Эл Нельсон, Гвендолин Йейтс Уиттл, Гэри А. Риццо и Хуан Перальта)
Лучшая работа художника-постановщика: Франкенштайн (Тамара Деверелл и Шейн Вио)
Лучшая операторская работа: "Грешники" (Тем Дюран Аркапоу)
Лучший грим и прически: "Франкенштайн" (Майк Гилл, Джордан Сэмюэл и Клиона Фьюри)
Лучший дизайн костюмов: "Франкенштайн" (Кейт Гоули)
Лучший монтаж: "Одна битва за другой" (Энди Юргенсен)
Лучшие визуальные эффекты: "Аватар: Огонь и пепел" (Джо Леттери, Ричард Бэйнем, Эрик Сейндон и Дэниел Барретт)
Лучший кастинг: "Одна битва за другой" (Кассандра Кулукундис)
