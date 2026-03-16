Оскар-2026. У Лос-Анджелесі оголосили переможців 98-ої кінопремії

У Лос-Анджелесі журі Академії кінематографічних мистецтв і наук США оголосило переможців 98-ої церемонії однієї з найпрестижніших кінопремій світу “Оскар”.

Цьогоріч переможцем у найпрестижнішій категорії “Найкращий фільм” стала стрічка “Одна битва за іншою”.

Творчий колектив фільму забрав одразу шість “Оскарів”: на додачу до найкращого фільму, ще й за “Найкращу режисерську роботу”, “Найкращу чоловічу роль другого плану”, “Найкращий адаптований сценарій”, “Найкращий монтаж” і “Найкращий кастинг”.

Звання найкращого актора заслужено завоював Майкл Б. Джордан, який виконав головну роль у фільмі “Грішники”.

Найкращим анімаційним повнометражним фільмом було визнано "Кейпоп-мисливиці на демонів", а найкращою короткометражною анімацією — "Дівчину, яка плакала перлами".

Технічна нагорода за “Найкращий звук” дісталася “F1 Фільм”, а в категорії “Найкраща пісня до фільму” перемогу здобула композиція “Golden” із “Кейпоп-мисливиці на демонів”.

Фільм українського режисера Мстислава Чернова"2000 метрів до Андріївки" цьогоріч не увійшов до списку номінантів на премію. У довгому списку на "Оскар" також були представлені короткометражна анімація Анастасії Фалілеєвої "Я померла в Ірпені" та британський фільм "Камінь, ножиці, папір", в якому зіграли українські актори. Жоден із них не увійшов до фінальних номінацій.

Загальний список всіх номінацій та переможців: