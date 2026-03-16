Оскар-2026. У Лос-Анджелесі оголосили переможців 98-ої кінопремії

У Лос-Анджелесі журі Академії кінематографічних мистецтв і наук США оголосило переможців 98-ої церемонії однієї з найпрестижніших кінопремій світу “Оскар”.

Головні тези:

  • Фільм “Одна битва за іншою” отримав шість “Оскарів”, включно з “Найкращим фільмом” та “Найкращою режисерською роботою”.
  • Майкл Б. Джордан став кращим актором за головну роль у фільмі “Грішники”.
  • Найкращим анімаційним фільмом було визнано “Кейпоп-мисливиці на демонів”, а найкращою короткометражкою — “Дівчина, яка плакала перлами”.

У Лос-Анджелесі відбулася церемонія нагородження переможців 98-ої кінопремії

Цьогоріч переможцем у найпрестижнішій категорії “Найкращий фільм” стала стрічка “Одна битва за іншою”.

Творчий колектив фільму забрав одразу шість “Оскарів”: на додачу до найкращого фільму, ще й за “Найкращу режисерську роботу”, “Найкращу чоловічу роль другого плану”, “Найкращий адаптований сценарій”, “Найкращий монтаж” і “Найкращий кастинг”.

Звання найкращого актора заслужено завоював Майкл Б. Джордан, який виконав головну роль у фільмі “Грішники”.

Найкращим анімаційним повнометражним фільмом було визнано “Кейпоп-мисливиці на демонів”, а найкращою короткометражною анімацією — “Дівчину, яка плакала перлами”.

Технічна нагорода за “Найкращий звук” дісталася “F1 Фільм”, а в категорії “Найкраща пісня до фільму” перемогу здобула композиція “Golden” із “Кейпоп-мисливиці на демонів”.

Фільм українського режисера Мстислава Чернова"2000 метрів до Андріївки" цьогоріч не увійшов до списку номінантів на премію. У довгому списку на "Оскар" також були представлені короткометражна анімація Анастасії Фалілеєвої "Я померла в Ірпені" та британський фільм "Камінь, ножиці, папір", в якому зіграли українські актори. Жоден із них не увійшов до фінальних номінацій.

Загальний список всіх номінацій та переможців:

  • Найкращий фільм: “Одна битва за іншою” (Пол Томас Андерсон, Сара Мерфі та Адам Сомнер)

  • Найкраща режисерська робота: Пол Томас Андерсон (“Одна битва за іншою”)

  • Найкраща чоловіча роль: Майкл Б. Джордан (“Грішники”)

  • Найкраща жіноча роль: Джессі Баклі (“Гамнет”)

  • Найкраща чоловіча роль другого плану: Шон Пенн (“Одна битва за іншою”)

  • Найкраща жіноча роль другого плану: Емі Медіган (“Зброя”)

  • Найкращий оригінальний сценарій: “Грішники” (Раян Куглер)

  • Найкращий адаптований сценарій: “Одна битва за іншою” (Пол Томас Андерсон)

  • Найкращий анімаційний повнометражний фільм: “Кейпоп-мисливиці на демонів”

  • Найкращий анімаційний короткометражний фільм: “Дівчина, яка плакала перлами”

  • Найкращий міжнародний художній фільм: “Сентиментальна цінність” (Норвегія)

  • Найкращий документальний повнометражний фільм: “Містер Ніхто проти Путіна”

  • Найкращий документальний короткометражний фільм: “Усі порожні кімнати”

  • Найкращий ігровий короткометражний фільм: “Співаки” та “Двоє людей, що обмінюються слиною”

  • Найкраща музика до фільму: “Грішники” (Людвіг Йоранссон)

  • Найкраща пісня до фільму: “Golden” (“Кейпоп-мисливиці на демонів”)

  • Найкращий звук: “F1 Фільм” (Гарет Джон, Ел Нельсон, Гвендолін Єйтс Віттл, Гері А. Ріццо та Хуан Перальта)

  • Найкраща робота художника-постановника: “Франкенштайн” (Тамара Деверелл і Шейн Віо)

  • Найкраща операторська робота: “Грішники” (Отем Дюран Аркапоу)

  • Найкращий грим та зачіски: “Франкенштайн” (Майк Гілл, Джордан Семюел та Кліона Фʼюрі)

  • Найкращий дизайн костюмів: “Франкенштайн” (Кейт Гоулі)

  • Найкращий монтаж: “Одна битва за іншою” (Енді Юргенсен)

  • Найкращі візуальні ефекти: “Аватар: Вогонь і попіл” (Джо Леттері, Річард Бейнем, Ерік Сейндон та Деніел Барретт)

  • Найкращий кастинг: “Одна битва за іншою” (Кассандра Кулукундіс)

