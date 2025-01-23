Американська кіноакадемія має намір провести премію вручення престижної нагороди “Оскар” відповідно до запланованої дати 2 березня, попри заклики скасувати її проведення у зв'язку з масштабними пожежами у Лос-Анджелесі.

Що відомо про наміри щодо проведення Оскару-2025

За словами виконавчого директора кіноакадемії Білла Крамера, церемонія вручення Оскара, запланована на 2 березня, стане символом єднання глобальної індустрії кіно та відзнакою сміливості тих, хто боровся з вогнем.

Зазначається, що сценарій заходу матиме на меті вшанування Лос-Анджелеса, як міста мрій, демонструючи його красу та стійкість, силу, креативність та оптимізм на тлі останніх подій.

Оскар

Організатори Оскару-2025 вирішили відмовитись від номерів із виконанням наживо пісень-номінантів на найкращу кінокомпозицію.

За словами представників кіноакадемії, таке рішення було прийнято із метою привернути більше уваги на композиторів.

Замість виконання композицій планується заслухати розповіді від самих творців про те, що стало для них натхненням та призвело до народження музики.

Оголосити номінантів на "Оскар" мають вже у четвер, 23 січня.

Що відомо про загрозу скасування кінопремії Оскар-2025

Церемонія вручення найпрестижнішої кінопремії “Оскар” опинилась на межі скасування у цьому році через масштабні лісові пожежі у Лос-Анджелесі, які досі не вдається приборкати.

Через масштабні лісові пожежі в елітних передмістях Лос-Анджелеса на території Каліфорніі, які не вдавалось приборкати кілька тижнів, організатори кінопремії “Оскар-2025” не тільки перенесли дату оголошення номінантів, а взагалі розглядали варіант скасування проведення традиційного заходу.

Представники Академії кіномистецтв і наук США постійно аналізували ситуацію та не бачили змоги проведення заходу в умовах палаючих навколо масштабних пожеж.

Окрім цього організатори відмовились від традиційної гучної вечері та дарування коштовних подарунків переможцям.