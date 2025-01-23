Американська кіноакадемія має намір провести премію вручення престижної нагороди “Оскар” відповідно до запланованої дати 2 березня, попри заклики скасувати її проведення у зв'язку з масштабними пожежами у Лос-Анджелесі.
Головні тези:
- Американська кіноакадемія планує провести церемонію вручення Оскар-2025 як символ єднання глобальної індустрії кіно та відзнаку сміливості тих, хто боровся з вогнем.
- Організатори вирішили відмовитись від номерів із виконанням пісень-номінантів на кращу кінокомпозицію, щоб привернути більше уваги до композиторів.
- Масштабні лісові пожежі у Лос-Анджелесі створювали загрозу скасування кінопремії Оскар-2025, але церемонія все ж відбудеться за запланованою датою.
- Організатори також відмовились від гучної вечері та дарування коштовних подарунків переможцям у зв'язку зі сценарієм заходу та умовами проведення.
Що відомо про наміри щодо проведення Оскару-2025
За словами виконавчого директора кіноакадемії Білла Крамера, церемонія вручення Оскара, запланована на 2 березня, стане символом єднання глобальної індустрії кіно та відзнакою сміливості тих, хто боровся з вогнем.
Зазначається, що сценарій заходу матиме на меті вшанування Лос-Анджелеса, як міста мрій, демонструючи його красу та стійкість, силу, креативність та оптимізм на тлі останніх подій.
Організатори Оскару-2025 вирішили відмовитись від номерів із виконанням наживо пісень-номінантів на найкращу кінокомпозицію.
За словами представників кіноакадемії, таке рішення було прийнято із метою привернути більше уваги на композиторів.
Замість виконання композицій планується заслухати розповіді від самих творців про те, що стало для них натхненням та призвело до народження музики.
Оголосити номінантів на "Оскар" мають вже у четвер, 23 січня.
Що відомо про загрозу скасування кінопремії Оскар-2025
Церемонія вручення найпрестижнішої кінопремії “Оскар” опинилась на межі скасування у цьому році через масштабні лісові пожежі у Лос-Анджелесі, які досі не вдається приборкати.
Через масштабні лісові пожежі в елітних передмістях Лос-Анджелеса на території Каліфорніі, які не вдавалось приборкати кілька тижнів, організатори кінопремії “Оскар-2025” не тільки перенесли дату оголошення номінантів, а взагалі розглядали варіант скасування проведення традиційного заходу.
Представники Академії кіномистецтв і наук США постійно аналізували ситуацію та не бачили змоги проведення заходу в умовах палаючих навколо масштабних пожеж.
Окрім цього організатори відмовились від традиційної гучної вечері та дарування коштовних подарунків переможцям.
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