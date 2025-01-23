Американская киноакадемия намерена провести премию вручения престижной награды "Оскар" в соответствии с запланированной датой 2 марта, несмотря на призывы отменить ее проведение в связи с масштабными пожарами в Лос-Анджелесе.
Главные тезисы
- Церемония вручения Оскара-2025 пройдет 2 марта в знак единения глобальной индустрии кино и отличия смельчаков, борющихся с огнем.
- Организаторы отказались от номеров с исполнением песен-номинантов на лучшую кинокомпозицию, чтобы привлечь внимание к композиторам.
- Масштабные пожары в Лос-Анджелесе создавали угрозу отмены церемонии, однако Оскар-2025 все же состоится по плану.
- Представители киноакадемии намерены подчеркнуть красоту и стойкость Лос-Анджелеса на фоне происходящих событий и показать город мечты.
- Номинанты на премию Оскар-2025 будут объявлены в четверг, 23 января, а церемония пройдет под измененным сценарием без громкого ужина и дорогих подарков.
Что известно о намерениях по проведению Оскара-2025
По словам исполнительного директора киноакадемии Билла Крамера, церемония вручения Оскара, запланированная на 2 марта, станет символом единения глобальной индустрии кино и отличием смелости боровшихся с огнем.
Отмечается, что сценарий мероприятия будет иметь целью отметить Лос-Анджелес как город мечты, демонстрируя его красоту и стойкость, силу, креативность и оптимизм на фоне последних событий.
Организаторы Оскара-2025 решили отказаться от номеров с исполнением вживую песен-номинантов на лучшую кинокомпозицию.
По словам представителей киноакадемии, такое решение было принято с целью привлечь больше внимания композиторам.
Вместо исполнения композиций планируется заслушать рассказы от самих творцов о том, что стало для них вдохновением и привело к рождению музыки.
Объявить номинантов на "Оскар" уже в четверг, 23 января.
Что известно об угрозе отмены кинопремии Оскар-2025
Церемония вручения самой престижной кинопремии "Оскар" оказалась на грани отмены в этом году из-за масштабных лесных пожаров в Лос-Анджелесе, которые до сих пор не удается обуздать.
Из-за масштабных лесных пожаров в элитных пригородах Лос-Анджелеса на территории Калифорнии, которые не удавалось обуздать несколько недель, организаторы кинопремии "Оскар-2025" не только перенесли дату объявления номинантов, а вообще рассматривали вариант отмены проведения традиционного мероприятия.
Представители Академии киноискусств и наук США постоянно анализировали ситуацию и не видели возможности проведения мероприятия в условиях горящих вокруг масштабных пожаров.
Кроме этого, организаторы отказались от традиционного громкого ужина и дарения драгоценных подарков победителям.
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