Американская киноакадемия намерена провести премию вручения престижной награды "Оскар" в соответствии с запланированной датой 2 марта, несмотря на призывы отменить ее проведение в связи с масштабными пожарами в Лос-Анджелесе.

Что известно о намерениях по проведению Оскара-2025

По словам исполнительного директора киноакадемии Билла Крамера, церемония вручения Оскара, запланированная на 2 марта, станет символом единения глобальной индустрии кино и отличием смелости боровшихся с огнем.

Отмечается, что сценарий мероприятия будет иметь целью отметить Лос-Анджелес как город мечты, демонстрируя его красоту и стойкость, силу, креативность и оптимизм на фоне последних событий.

Оскар

Организаторы Оскара-2025 решили отказаться от номеров с исполнением вживую песен-номинантов на лучшую кинокомпозицию.

По словам представителей киноакадемии, такое решение было принято с целью привлечь больше внимания композиторам.

Вместо исполнения композиций планируется заслушать рассказы от самих творцов о том, что стало для них вдохновением и привело к рождению музыки.

Объявить номинантов на "Оскар" уже в четверг, 23 января.

Что известно об угрозе отмены кинопремии Оскар-2025

Церемония вручения самой престижной кинопремии "Оскар" оказалась на грани отмены в этом году из-за масштабных лесных пожаров в Лос-Анджелесе, которые до сих пор не удается обуздать.

Из-за масштабных лесных пожаров в элитных пригородах Лос-Анджелеса на территории Калифорнии, которые не удавалось обуздать несколько недель, организаторы кинопремии "Оскар-2025" не только перенесли дату объявления номинантов, а вообще рассматривали вариант отмены проведения традиционного мероприятия.

Представители Академии киноискусств и наук США постоянно анализировали ситуацию и не видели возможности проведения мероприятия в условиях горящих вокруг масштабных пожаров.

Кроме этого, организаторы отказались от традиционного громкого ужина и дарения драгоценных подарков победителям.