Американская киноакадемия отказалась отменять Оскар-2025
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Американская киноакадемия отказалась отменять Оскар-2025

Кинопремия Оскар
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Источник:  The Guardian

Американская киноакадемия намерена провести премию вручения престижной награды "Оскар" в соответствии с запланированной датой 2 марта, несмотря на призывы отменить ее проведение в связи с масштабными пожарами в Лос-Анджелесе.

Главные тезисы

  • Церемония вручения Оскара-2025 пройдет 2 марта в знак единения глобальной индустрии кино и отличия смельчаков, борющихся с огнем.
  • Организаторы отказались от номеров с исполнением песен-номинантов на лучшую кинокомпозицию, чтобы привлечь внимание к композиторам.
  • Масштабные пожары в Лос-Анджелесе создавали угрозу отмены церемонии, однако Оскар-2025 все же состоится по плану.
  • Представители киноакадемии намерены подчеркнуть красоту и стойкость Лос-Анджелеса на фоне происходящих событий и показать город мечты.
  • Номинанты на премию Оскар-2025 будут объявлены в четверг, 23 января, а церемония пройдет под измененным сценарием без громкого ужина и дорогих подарков.

Что известно о намерениях по проведению Оскара-2025

По словам исполнительного директора киноакадемии Билла Крамера, церемония вручения Оскара, запланированная на 2 марта, станет символом единения глобальной индустрии кино и отличием смелости боровшихся с огнем.

Отмечается, что сценарий мероприятия будет иметь целью отметить Лос-Анджелес как город мечты, демонстрируя его красоту и стойкость, силу, креативность и оптимизм на фоне последних событий.

Оскар-2025 не будут отменять, несмотря на призывы
Оскар

Организаторы Оскара-2025 решили отказаться от номеров с исполнением вживую песен-номинантов на лучшую кинокомпозицию.

По словам представителей киноакадемии, такое решение было принято с целью привлечь больше внимания композиторам.

Вместо исполнения композиций планируется заслушать рассказы от самих творцов о том, что стало для них вдохновением и привело к рождению музыки.

Объявить номинантов на "Оскар" уже в четверг, 23 января.

Что известно об угрозе отмены кинопремии Оскар-2025

Церемония вручения самой престижной кинопремии "Оскар" оказалась на грани отмены в этом году из-за масштабных лесных пожаров в Лос-Анджелесе, которые до сих пор не удается обуздать.

Из-за масштабных лесных пожаров в элитных пригородах Лос-Анджелеса на территории Калифорнии, которые не удавалось обуздать несколько недель, организаторы кинопремии "Оскар-2025" не только перенесли дату объявления номинантов, а вообще рассматривали вариант отмены проведения традиционного мероприятия.

Представители Академии киноискусств и наук США постоянно анализировали ситуацию и не видели возможности проведения мероприятия в условиях горящих вокруг масштабных пожаров.

Кроме этого, организаторы отказались от традиционного громкого ужина и дарения драгоценных подарков победителям.

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Оскар

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