Американська компанія планує відродити мамонтів та інших вимерлих тварин. Як саме
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Американська компанія планує відродити мамонтів та інших вимерлих тварин. Як саме

Мамонт
Джерело:  online.ua

Американська компанія Colossal BioSciences отримала від інвесторів додаткові 200 млн доларів у рамках проєкту з відродження шерстистих мамонтів та інших вимерлих колись видів тварин. 

Головні тези:

  • Colossal BioSciences отримала додаткові 200 млн доларів для проєкту відродження мамонтів та інших вимерлих тварин.
  • Компанія використовує новітні технології генної інженерії для підтримки біорізноманіття.
  • Цей проєкт є важливим на тлі прогнозів про зникнення понад 50% видів тварин до 2050 року.
  • Colossal BioSciences має успіхи у секвенуванні геному тилацина та відродженні інших вимерлих видів, включаючи мамонтів.

Як у Colossal BioSciences планують відроджувати вимерлих тварин

Компанія, ключові офіси якої знаходяться у Далласі та Бостоні, є однією з перших, яка використовує новітні технології генної інженерії для відродження вимерлих шерститих мамонтів, тилацинів та інших тварин із метою підтримки біорізноманіття.

Наразі загальний обсяг залучених компанією інвестицій вже сягнув 435 млн доларів, а капіталізація — 10,2 млрд доларів.

Залучені кошти використовуватимуться для розширення команди з понад 170 науковців, а також розробки новітніх технологій і підтримки інших проєктів з відновлення видів.

Американська компанія працює над відродженням мамонтів та інших вимерлих тварин
Тилацин

За словами гендиректора Colossal Бені Ламма, місією компанії є подолання кризи біорізноманіття.

Це фінансування дозволить нам масштабуватися, розширювати список видів для відновлення і робити вимирання частиною минулого, — пояснює Ламм.

Компанія працює не тільки на відродженням вимерлих видів, а також докладає зусиль для захисту збереження існуючих тварин, охорони здоров’я людей та відновлення екосистем.

Наразі компанія ще далека від того, щоб відродити вимерлих тварин, однак вже має певні успіхи у цьому напрямку.

Зокрема, представники Colossal BioSciences заявляють, що вже на 99,9% завершили секвенування геному тилацина та взяли за відродження геномів інших вимерлих сумчастих тварин, які колись мешкали на території Австралії.

Окрім цього було відтворено геноми вимерлого птаха додо і його родичів, а також запущено проєкт із захисту вразливих видів птахів.

Проєкт з відродження шерститих мамонтів також включає в себе програму захисту слонів.

Інші проєкти включають створення генно-інженерного рішення для захисту австралійської сумчастої куниці від токсинів тростинної жаби.

Чому проєкт з відродження вимерлих видів та захисту існуючих тварин є таким важливим

Згідно з прогнозами, до 2050 року понад 50% видів тварин можуть зникнути. У світі щороку вимиратиме близько 27 000 видів, що значно перевищує природний рівень у 10–100 видів на рік.

За останні 50 років (1970-2020) середній розмір популяцій диких тварин, за якими ведеться спостереження, скоротився на 73%.

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