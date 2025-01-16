Американская компания Colossal BioSciences получила от инвесторов дополнительные 200 млн долларов в рамках проекта по возрождению шерстистых мамонтов и других вымерших когда-то видов животных.

Как в Colossal BioSciences планируют возрождать вымерших животных

Компания , ключевые офисы которой находятся в Далласе и Бостоне, является одной из первых, которая использует новейшие технологии генной инженерии для возрождения вымерших шерстистых мамонтов, тилацинов и других животных для поддержки биоразнообразия.

Общий объем привлеченных компанией инвестиций уже достиг 435 млн долларов, а капитализация — 10,2 млрд долларов.

Привлеченные средства будут использоваться для расширения команды более 170 ученых, а также разработки новейших технологий и поддержки других проектов по восстановлению видов.

Тилацин

По словам гендиректора Colossal Бени Ламма, миссией компании является преодоление биоразнообразия кризиса.

Это финансирование позволит нам масштабироваться, расширять список видов для восстановления и производить вымирание частью прошлого, — объясняет Ламм. Поделиться

Компания работает не только на возрождение вымерших видов, а также прилагает усилия для защиты сохранения существующих животных, здравоохранения людей и восстановления экосистем.

Пока компания еще далека от того, чтобы возродить вымерших животных, однако уже имеет определенные успехи в этом направлении.

В частности, представители Colossal BioSciences заявляют, что уже на 99,9% завершили секвенирование генома тилацина и взяли за возрождение геномов других вымерших сумчатых животных, когда-то обитавших на территории Австралии.

Кроме этого были воспроизведены геномы вымершей птицы додо и его родственников, а также запущен проект по защите уязвимых видов птиц.

Проект возрождения шерститых мамонтов также включает в себя программу защиты слонов.

Другие проекты включают в себя создание генно-инженерного решения для защиты австралийской сумчатой куницы от токсинов тростниковой лягушки.

Почему проект по возрождению вымерших видов и защите существующих животных так важен

Согласно прогнозам, к 2050 году более 50% видов животных могут исчезнуть. В мире будет ежегодно вымирать около 27 000 видов, что значительно превышает естественный уровень в 10–100 видов в год.