Американская компания Colossal BioSciences получила от инвесторов дополнительные 200 млн долларов в рамках проекта по возрождению шерстистых мамонтов и других вымерших когда-то видов животных.
Главные тезисы
- Colossal BioSciences получила дополнительные 200 млн дол на проект по возрождению мамонтов и других вымерших видов животных.
- Компания использует новейшие технологии генной инженерии для поддержки биоразнообразия и защиты уязвимых видов.
- Проект по возрождению вымерших видов важен на фоне прогнозов об исчезновении более 50% видов животных к 2050 году.
- Colossal BioSciences успешно секвенирует геном тилацина и работает над возрождением других вымерших видов, включая мамонтов.
Как в Colossal BioSciences планируют возрождать вымерших животных
Компания , ключевые офисы которой находятся в Далласе и Бостоне, является одной из первых, которая использует новейшие технологии генной инженерии для возрождения вымерших шерстистых мамонтов, тилацинов и других животных для поддержки биоразнообразия.
Общий объем привлеченных компанией инвестиций уже достиг 435 млн долларов, а капитализация — 10,2 млрд долларов.
Привлеченные средства будут использоваться для расширения команды более 170 ученых, а также разработки новейших технологий и поддержки других проектов по восстановлению видов.
По словам гендиректора Colossal Бени Ламма, миссией компании является преодоление биоразнообразия кризиса.
Компания работает не только на возрождение вымерших видов, а также прилагает усилия для защиты сохранения существующих животных, здравоохранения людей и восстановления экосистем.
Пока компания еще далека от того, чтобы возродить вымерших животных, однако уже имеет определенные успехи в этом направлении.
В частности, представители Colossal BioSciences заявляют, что уже на 99,9% завершили секвенирование генома тилацина и взяли за возрождение геномов других вымерших сумчатых животных, когда-то обитавших на территории Австралии.
Кроме этого были воспроизведены геномы вымершей птицы додо и его родственников, а также запущен проект по защите уязвимых видов птиц.
Проект возрождения шерститых мамонтов также включает в себя программу защиты слонов.
Другие проекты включают в себя создание генно-инженерного решения для защиты австралийской сумчатой куницы от токсинов тростниковой лягушки.
Почему проект по возрождению вымерших видов и защите существующих животных так важен
Согласно прогнозам, к 2050 году более 50% видов животных могут исчезнуть. В мире будет ежегодно вымирать около 27 000 видов, что значительно превышает естественный уровень в 10–100 видов в год.
За последние 50 лет (1970–2020) средний размер популяций диких животных, за которыми ведется наблюдение, сократился на 73%.
Больше по теме
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-