Американська платіжна система Mercury заблокувала рахунки бізнесменів з України. Яка причина

Засновник та генеральний директор компанії Petcube, партнер і співзасновник фінансової компанії fuelfinance Ярослав Ажнюк повідомив про блокування платіжною системою Mercury зі США рахунків підприємців з України.

Україна потрапила в “чорний список” країн-резидентів

Ажнюк на своїй сторінці у Facebook звернув увагу на тривожну ситуацію з рахунками українських бізнесменів у американських банках.

Тридцять хвилин тому українські підприємці, які працюють із США і мають рахунок у банку Mercury, отримали такі листи: "У зв’язку з недавніми змінами ми припиняємо підтримку рахунків компаній, засновники яких мають паспорти цих країн: Belarus, Cuba, Iran, North Korea, Russia, Syria, UKRAINE , Venezuela”. Список чудовий. Не знаю, що тут сказати. Ярослав Ажнюк Український бізнесмен

Підприємець нагадав, що це не перша така ситуація з боку американської фінансової системи. Раніше цього року Ажнюк не зміг переказати гроші до України зі свого американського рахунку у Chase.

А ще перед початком повномасштабки, у січні 2021-го, американський фінансовий сервіс Robinhood перестав відкриватися з українських ІР. Ви також могли звернути увагу, що з початку повномасштабки чимало американських сайтів блокують трафік з України, і зайти на них можна лише через VPN. Поширити

Хтось має уявлення що відбувається? Це трохи не те партнерство, на яке заслуговує країна, що стримує навалу варварів зі сходу на західну цивілізацію, — зауважив Ажнюк.

МВФ планує збільшити ставки по відсотках за кредитами для України

Міжнародний валютний фонд планує переглянути розміри зборів, які мають сплачувати ключові отримувачі кредитів, зокрема, Україна.

У матеріалі видання підкреслюється, що низка країн вже висловила стурбованість необгрунтованим підвищенням відсоткових ставок з боку МВФ. Поширити

При цьому рада МВФ розглядає варіант надання пільг країнам, які мають платити додаткові збори. Такі збори мають сплачувати країни, які запозичують більший за належну частку розмір кредитних сум, або виплачують кредити у довші терміни. Для затвердження змін у політиці кредитора потрібно 70% голосів членів правління.

Зазначається, що на зустрічі розглянуть початкові пропозиції щодо перегляду тарифів, і остаточного рішення цього тижня не очікується.

У матеріалі видання зазначається, що підвищення розміру відсоткових ставок у світі з боку Федеральної резервної системи США та Європейського центрального банку означає, що загальна ставка за деякими кредитами МВФ зараз перевищує 8%, що вдвічі більше, ніж до пандемії Covid-19.

Здебільшого такі витрати несуть Аргентина, Єгипет і Україна та низка інших країн, сума додаткових виплат МВФ від яких загалом складає до 6 млрд дол.