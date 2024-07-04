США та ЄС посилили тиск на банк Raiffeisen через зв'язки з РФ — Reuters

Тиск на австрійський банк Raiffeisen з метою ослаблення зв'язків із Росією посилюється як з боку Вашингтона, так і Європейського центрального банку.
Головні тези:
- Raiffeisen став об'єктом уваги глобальної кампанії з ізоляції Росії, що призвело до поглиблення санкцій проти банківської сфери.
- США мають право штрафувати банки за порушення санкцій, що може вплинути на фінансову стабільність та доступ до долара.
- Raiffeisen, попри попередження, продовжує утримувати зв'язки з Росією, що може стати негативним сценарієм для банку.
- Уклад з Олегом Дерипаскою був скасований після загрози обмеження доступу до фінансової системи США, що свідчить про серйозні наслідки для Raiffeisen.
Банк Raiffeisen перебуває під тиском США через зв'язки з Москвою
Як зазначається в публікації, Raiffeisen і Австрія перебувають на передовій глобальній кампанії США з ізоляції Росії шляхом посилення санкцій проти банківської сфери та обмеження доступу до західних товарів більш ніж через два роки після вторгнення в Україну.
У письмовому ультиматумі, який 8 травня було направлено банку, Європейському центральному банку та уряду Австрії, Вашингтон пригрозив обмежити доступ Raiffeisen до долара, що є потенційним смертним вироком для найбільшого західного кредитора Росії.
Інтерв'ю показують, що компанія, як і раніше, перебуває під безпосереднім міжнародним тиском, що вимагає піти з Росії, попри припинення операції з купівлі частки в австрійській будівельній компанії Strabag, належав російському бізнесмену Олегу Дерипасці, який перебував під санкціями.
Інтерв'ю також показують, що Raiffeisen не прислухався до попереджень європейських регулюючих органів, що надійшли понад рік тому, що він веде ризиковану гру з Вашингтоном щодо свого бізнесу на Росії.
Вашингтон має право штрафувати банки, які порушують санкції, або вимикати їх від долара. Це вдарило по французькому банку BNP Paribas, наприклад, у 2014 році було введено штраф у розмірі 9 мільярдів доларів за порушення санкцій США щодо Судану, Ірану та Куби.
Які будуть наслідки
Завдяки великим промисловим активам, понад 18 мільйонів клієнтів від Відня до Москви та 44 тисяч співробітників Raiffeisen є фінансовим стрижнем Австрії та більшої частини Східної Європи.
З початком війни у 2022 році Росія стала для банку ще більш прибутковим джерелом доходу: на її частку припало близько половини прибутку групи за перші три місяці цього року, оскільки комісії за платежі за кордон різко зросли.
Влада США усвідомлює, які катастрофічні наслідки такий крок може мати для Raiffeisen, а також наскільки він може вплинути на фінансову систему в цілому, і діють обережно, сказав один із джерел, знайомих із позицією США.
Саме тому Вашингтон хотів би, щоб європейські регулятори змусили банк послабити зв'язки з Росією, заявили два джерела, які безпосередньо знайомі з процесом.
Нагадаємо, у травні Міністерство фінансів США у письмовій формі попередило австрійський Raiffeisen Bank International, що доступ до фінансової системи США може бути обмежений. Угода, пов'язана з Олегом Дерипаскою, була скасована Raiffeisen через кілька днів після отримання листа.
Raiffeisen — найбільший західний банк, який продовжує працювати на Росії. Raiffeisen також працює і в Україні, де йому належить третій за обсягом вкладів населення та за кількістю відділень Райффайзен Банк (раніше Райффайзен Банк Аваль).
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