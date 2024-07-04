США и ЕС усилили давление на банк Raiffeisen из-за связей с РФ — Reuters

Давление на австрийский банк Raiffeisen в целях ослабления связей с Россией усиливается как со стороны Вашингтона, так и Европейского центрального банка.

Банк Raiffeisen находится под давлением США из-за связей с Москвой

Как отмечается в публикации, Raiffeisen и Австрия находятся на передовой глобальной кампании США по изоляции России путем усиления санкций против банковской сферы и ограничения доступа к западным товарам более чем через два года после вторжения в Украину.

В письменном ультиматуме, направленном 8 мая банку, Европейскому центральному банку и правительству Австрии, Вашингтон пригрозил ограничить доступ Raiffeisen к доллару, что является потенциальным смертным приговором для крупнейшего западного кредитора России.

Интервью показывают, что компания по-прежнему находится под непосредственным международным давлением, требующим уйти из России, несмотря на прекращение сделки по покупке доли в австрийской строительной компании Strabag, принадлежавшей находившемуся под санкциями российскому бизнесмену Олегу Дерипаске.

Интервью также показывают, что Raiffeisen не прислушался к предупреждениям европейских регулирующих органов, поступивших более года назад, что он ведет рискованную игру с Вашингтоном по поводу своего бизнеса в России.

Угроза Вашингтона наказать Raiffeisen не была отозвана, и он продолжает внимательно следить за банком, его отношениями с Россией и какими-либо потенциальными нарушениями санкций, сообщили два источника, информированные о процессе. Поделиться

Вашингтон имеет право штрафовать банки, нарушающие санкции, или выключать их от доллара. Это ударило по французскому банку BNP Paribas, например, в 2014 году был введен штраф в размере 9 миллиардов долларов за нарушение санкций США в отношении Судана, Ирана и Кубы.

Какие будут последствия

Благодаря крупным промышленным активам, более 18 миллионов клиентов от Вены до Москвы и 44 тысячи сотрудников Raiffeisen являются финансовым стержнем Австрии и большей части Восточной Европы.

С началом войны в 2022 году Россия стала для банка еще более прибыльным источником дохода: на ее долю пришлось около половины прибыли группы за первые три месяца этого года, поскольку комиссии за платежи за границу резко выросли.

Тем не менее, угроза Министерства финансов США выбить почву из-под ног Raiffeisen продолжает вызывать глубокий отклик у его руководства, сказал источник, знакомый с образом мнений банка, добавив, что такой шаг будет "роковым", отчасти потому, что крупные корпорации, которые используют его для международных платежей. Поделиться

Власти США отдают себе отчет, какие катастрофические последствия такой шаг может иметь для Raiffeisen, а также насколько он может повлиять на финансовую систему в целом, и действуют осторожно, сказал один из источников, знакомых с позицией США.

Именно поэтому Вашингтон хотел бы, чтобы европейские регуляторы заставили банк ослабить связи с Россией, заявили два источника, непосредственно знакомых с процессом.

Вместо того, чтобы уйти из России, Raiffeisen потратил более двух лет на поиски лазейок и уловок, чтобы вывести свои деньги, — заявила Нина Томаселли, австрийский депутат от входящей в правящую коалицию страны партии "Зеленых". Поделиться

Напомним, в мае Министерство финансов США в письменной форме предупредило австрийский Raiffeisen Bank International, что доступ к финансовой системе США может быть ограничен. Соглашение, связанное с Олегом Дерипаской, было отменено Raiffeisen спустя несколько дней после получения письма.