Американская платежная система Mercury заблокировала счета предпринимателей из Украины. Какова причина

Основатель и генеральный директор компании Petcube, партнер и соучредитель финансовой компании fuelfinance Ярослав Ажнюк сообщил о блокировании платежной системой Mercury из США счетов предпринимателей из Украины.

Украина попала в "черный список" стран-резидентов

Ажнюк на своей странице в Facebook обратил внимание на тревожную ситуацию со счетами украинских бизнесменов в американских банках.

Тридцать минут назад украинские предприниматели, работающие с США и имеющие счет в банке Mercury, получили следующие письма: "В связи с недавними изменениями мы прекращаем поддержку счетов компаний, учредители которых паспорта этих стран: Belarus, Cuba, Iran, North Korea , Россия, Сирия, UKRAINE , Venezuela”. Список отличный. Не знаю, что тут сказать. Ярослав Ажнюк Украинский бизнесмен

Предприниматель напомнил, что это не первая подобная ситуация со стороны американской финансовой системы. Ранее в этом году Ажнюк не смог перевести деньги в Украину со своего американского счета в Chase.

А еще перед началом полномасштабки, в январе 2021 года, американский финансовый сервис Robinhood перестал открываться из украинских IP. Вы также могли обратить внимание, что с начала полномасштабки многие американские сайты блокируют трафик из Украины, и зайти на них можно только через VPN. Поделиться

Кто имеет представление о том, что происходит? Это немного не то партнерство, которого заслуживает страна, сдерживающая нашествие варваров с востока на западную цивилизацию, — отметил Ажнюк.

МВФ планирует увеличить ставки по процентам по кредитам для Украины

Международный валютный фонд планирует пересмотреть размеры сборов, которые должны платить ключевые получатели кредитов, в частности Украина.

В материале издания подчеркивается, что ряд стран уже выразили обеспокоенность необоснованным повышением процентных ставок со стороны МВФ. Поделиться

При этом совет МВФ рассматривает вариант предоставления льгот странам, которые должны платить дополнительные сборы. Такое собрание должно уплачивать страны, которые заимствуют размер кредитных сумм больше, чем положенная доля, или выплачивают кредиты в более длительные сроки. Для утверждения изменений в политике кредитора требуется 70% голосов членов правления.

Отмечается, что на встрече рассмотрят первоначальные предложения по пересмотру тарифов и окончательного решения на этой неделе не ожидается.

В материале издания отмечается, что повышение размера процентных ставок в мире со стороны Федеральной резервной системы США и Европейского центрального банка означает, что общая ставка по некоторым кредитам МВФ сейчас превышает 8%, что вдвое больше, чем к пандемии Covid-19.

В основном такие расходы несут Аргентина, Египет и Украина и ряд других стран, сумма дополнительных выплат МВФ от которых составляет в общей сложности до 6 млрд дол.