Американская платежная система Mercury заблокировала счета предпринимателей из Украины. Какова причина

Основатель и генеральный директор компании Petcube, партнер и соучредитель финансовой компании fuelfinance Ярослав Ажнюк сообщил о блокировании платежной системой Mercury из США счетов предпринимателей из Украины.
Главные тезисы
- Платежная система Mercury из США заблокировала счета украинских предпринимателей из-за их происхождения, вызвав тревогу среди бизнесменов.
- Украина сталкивается с финансовыми вызовами, включая блокирование счетов в зарубежных банках и рост процентных ставок по кредитам.
- Блокирование счетов в американских банках и изменения в политике процентных ставок могут серьезно повлиять на украинский бизнес и экономику в целом.
Украина попала в "черный список" стран-резидентов
Ажнюк на своей странице в Facebook обратил внимание на тревожную ситуацию со счетами украинских бизнесменов в американских банках.
Предприниматель напомнил, что это не первая подобная ситуация со стороны американской финансовой системы. Ранее в этом году Ажнюк не смог перевести деньги в Украину со своего американского счета в Chase.
Кто имеет представление о том, что происходит? Это немного не то партнерство, которого заслуживает страна, сдерживающая нашествие варваров с востока на западную цивилизацию, — отметил Ажнюк.
МВФ планирует увеличить ставки по процентам по кредитам для Украины
Международный валютный фонд планирует пересмотреть размеры сборов, которые должны платить ключевые получатели кредитов, в частности Украина.
При этом совет МВФ рассматривает вариант предоставления льгот странам, которые должны платить дополнительные сборы. Такое собрание должно уплачивать страны, которые заимствуют размер кредитных сумм больше, чем положенная доля, или выплачивают кредиты в более длительные сроки. Для утверждения изменений в политике кредитора требуется 70% голосов членов правления.
Отмечается, что на встрече рассмотрят первоначальные предложения по пересмотру тарифов и окончательного решения на этой неделе не ожидается.
В материале издания отмечается, что повышение размера процентных ставок в мире со стороны Федеральной резервной системы США и Европейского центрального банка означает, что общая ставка по некоторым кредитам МВФ сейчас превышает 8%, что вдвое больше, чем к пандемии Covid-19.
В основном такие расходы несут Аргентина, Египет и Украина и ряд других стран, сумма дополнительных выплат МВФ от которых составляет в общей сложности до 6 млрд дол.
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