Науковці з Массачусетського технологічного інституту навчили ШІ імітувати образи людей у майбутньому, які можуть спілкуватись зі своїми теперішніми оригіналами.

Як це працює

Зазначається, що проєкт отримав назву Future You і пропонує спілкування людини-користувача у чаті з імітованою ШІ його майбутньою копією.

Окрім цього ШІ генерує зображення того, як людина приблизно буде виглядати у старшому віці.

У рамках дослідження учасники мали спілкуватись з ШІ щодо власних переживань, планів на майбутнє, мрій та речей, які можуть бути пов’язаны з тривого та переживаннями.

За словами спіавтора дослідження, професора маркетингу, прийняття поведінкових рішень і психології в Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі Хала Хершфілда, змога отримати пораду від старшої копії самого себе , а не від звичайного чат-бота з ШІ, дозволяє відчути набагато більшу впевненість у власному майбутньому.

Підкреслюється, що першим компонентом Future You є сервіс генерації зображень під назвою StyleClip. Для його використання користувач має завантажити селфі.

Людина і ШІ

Після цього ШІ використовує моделі вікових змін та передбачає зовнішній вигляд людини у віці 60 років.

Початку інформацію ШІ отримує з відповідей людини на питання щодо поточного стану здоров’я, наявності або відсутності сім’ї та дітей, а також про плани та переживання щодо майбутнього.

Ці відповіді ChatGPT (GPT-3.5) від OpenAI використовує для створення архітектури, яку дослідники назвали “пам'яттю майбутнього".

Зокрема, користувач може отримати погрозливі попередження за результатами тих відповідей, які він дав, включаючи життєвий досвід, стосунки і также інше.

Фактично ШІ імітує особистість людини, орієнтуючись на надані користувачем відповіді, а також пропонує кращі рішення для забезпечення більш безпечного майбутнього.

Зазначається, що розробники подбали про те, щоб користувачі були захищені від негативних вражень за результатами спілкування зі створенним за допомогою ШІ образом їх майбутніх я.

Відомо, що у дослідженні взяли участь 344 людини у віці від 18 до 30 років.

Вони взаємодіяли із зображеннями образів себе у майбутньому від 10 до 30 хвилин. При цьому більшість учасників заявили, що за результатами спілкування почали відчувати себе менш тривожно, стали більш вмотивованими та відчули посилення зв’язку зі своїм майбутнім я.

Навіщо це потрібно

Дослідники підкреслюють, що більш сильне відчуття впевненності у майбутньому може позитивно впливати на довгострокові рішення людини.

Ця робота прокладає новий шлях, використовуючи добре відому психологічну техніку для візуалізації прийдешніх часів — аватар майбутнього "Я" – за допомогою найсучаснішого штучного інтелекту, - пояснює директор Лабораторії віртуальної людської взаємодії Стенфордського університету Джеремі Бейленсон. Поширити

За його словами, це саме та сфера, на якій має зосередитись наукова спільнота, оскільки побудова віртуальних моделей людини набирає все більшої популярності.