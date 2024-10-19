Американские ученые научили ИИ имитировать людей в будущем

Ученые из Массачусетского технологического института научили ИИ имитировать образы людей в будущем, которые могут общаться со своими нынешними оригиналами.

Как это работает

Проект называется Future You и предлагает общение человека-пользователя в чате с имитированной ИИ его будущей копией.

Кроме этого, ИИ генерирует изображение того, как человек примерно будет выглядеть в старшем возрасте.

В рамках исследования участники должны были общаться с ИИ по собственным переживаниям, планам на будущее, мечтам и вещам, которые могут быть связаны с тревожностью и переживаниями.

По словам соавтора исследования, профессора маркетинга, принятия поведенческих решений и психологии в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе Хала Хершфилда, возможность получить совет от старшей копии самого себя, а не от обычного чат-бота с ИИ, позволяет почувствовать гораздо большую уверенность в собственном будущем. .

Подчеркивается, что первым компонентом Future You является сервис по генерации изображений под названием StyleClip. Для его использования пользователь должен скачать селфи.

Человек и ШИ

После этого ИИ использует модели возрастных изменений и предполагает внешний вид человека в возрасте 60 лет.

Сначала информацию ИИ получает из ответов человека на вопросы о текущем состоянии здоровья, наличии или отсутствии семьи и детей, а также о планах и переживаниях о будущем.

Эти ответы ChatGPT (GPT-3.5) от OpenAI использует для создания архитектуры, которую исследователи назвали "памятью будущего".

В частности, пользователь может получить угрожающие предупреждения по результатам тех ответов, которые он дал, включая жизненный опыт, отношения и т.д.

Фактически, ИИ имитирует личность человека, ориентируясь на предоставленные пользователем ответы, а также предлагает лучшие решения для обеспечения более безопасного будущего.

Отмечается, что разработчики позаботились о том, чтобы пользователи были защищены от негативных впечатлений по результатам общения с созданным посредством ИИ образом их будущих я.

Известно, что в исследовании приняло участие 344 человека в возрасте от 18 до 30 лет.

Они взаимодействовали с изображениями образов себя в будущем от 10 до 30 минут. При этом большинство участников заявили, что по результатам общения стали чувствовать себя менее тревожно, стали более мотивированными и почувствовали усиление связи со своим будущим.

Зачем это нужно

Исследователи подчеркивают, что более сильное чувство уверенности в будущем может оказывать положительное влияние на долгосрочные решения человека.

Эта работа прокладывает новый путь, используя хорошо известную психологическую технику для визуализации грядущих времен — аватар будущего "Я" — с помощью современного искусственного интеллекта, — объясняет директор Лаборатории виртуального человеческого взаимодействия Стэнфордского университета Джереми Бейленсон. Поделиться

По его словам, это именно та сфера, на которой должно сосредоточиться научное сообщество, поскольку построение виртуальных моделей человека набирает все большую популярность.