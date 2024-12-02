На думку американських дослідників, люди, які дожили до 100 років, мають незвичайну здатність швидко відновлюватись після травм та важких хвороб.

Як науковці зі США планують наблизитись до розкриття таємниці довголіття

Для того, аби розкрити секрет довголіття дослідники зі Школи медицини Чобаняна та Аведісяна Бостонського університету під керівництвом біолога Джорджа Мерфі створили банк клітин людей-довгожителів.

Американські науковці спільно з лікарем-геріатром Томом Перлзом, який очолює найбільш масштабне дослідження людей віком від 100 років New England Centenarian Study, створили перепрограмовані стовбурові клітини з крові столітніх людей.

Вікові зміни

У рамках масштабного дослідження Перлза і його команди, столітних жителів США запрошували для участі і брали в них зразки крові.

Багато з цих американців-довгожителів почувались цілком здоровими, зокрема, це також стосувалось, когнітивних та фізичних здібностей.

Десь у 30 столітніх людей дослідники виділили клітини крові й повернули їх до плюрипотентного стану — з якого вони могли перетворитися на будь-який тип клітин в організмі.

Індуковані плюрипотентні стовбурові клітини втрачають переважну більшість вікових ознак у процесі повернення до початкової форми.

Однією з ознак старіння є те, що клітини втрачають деякі механізми контролю якості, які беруть участь у виробництві білків, що може сприяти виникненню захворювань

Чого вже вдалось досягти дослідникам

Наразі науковцям вже вдалось виростити нейрони зі столітніх іПСК.

За попередніми результатами, нейрони, отримані від столітніх людей, були менш активними й не залучали механізми контролю в нормальних умовах — порівняно з нейронами молодших людей.

Однак у разі появи стресових факторів клітини столітніх людей також активно запускали процеси контролю, й нейрони швидко відокремлювали погані білки від хороших з більшою інтенсивністю.

Інша група науковців створила 3D-моделі мозку при хворобі Альцгеймера, використовуючи клітини столітніх людей. Вони порівняли їх з моделями, створеними з клітин 60-річних.

За словами невролога з Гарвардської медичної школи Ду Йон Кіма, у попередніх дослідженнях вчені виявили, що клітини мозку довгожителів мають високий рівень генів, пов'язаних із захистом від хвороби Альцгеймера.

Науковці сподіваються використовувати ці клітини для розробки інших типів, пов'язаних зі старінням, як-от клітини печінки, м'язів і кишківника, або навіть мініорганів.