Учені розкрили один з головних секретів довголіття
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Учені розкрили один з головних секретів довголіття

довголіття
Джерело:  online.ua

Іноземні дослідники попереджають, що самоізоляція та брак спілкування з близькими має справді негативний вплив здоров'я, а також може стати причиною ранньої смерті.

Головні тези:

  • Спілкування з близькими є ключовим фактором для довголіття та збереження здоров'я.
  • Самотність збільшує ризик слабоумства на 31% та може призвести до ранньої смерті.

Спілкування — це важливий фактор для довголіття

Геріатриня Моніка Махаджан зазначає, що в жодному разі не можна забувати про важливість підтримання зв'язку з близькими, особливо в міру того, як ми старіємо, пише Parade.

За її словами, це пов'язано з тим, що соціальна взаємодія впливає на здоров'я та активність мозку, які, як відомо, також мають вплив на тривалість життя, згідно з дослідженням.

Ізоляція позбавляє розумової стимуляції, емоційної підтримки та почуття приналежності — ключових чинників підтримки когнітивного здоров'я.

Регулярна соціальна взаємодія підтримує активність мозку, знижує стрес і сприяє розумовій стійкості, все це може допомогти знизити ризик недоумства, — пояснила Махаджан.

Фото: unsplash.com

До чого ще може призвести самотність

Іноземні дослідники дійшли висновку, що саме самотність збільшує ризик слабоумства на 31%.

Ба більше, вона пов'язана з підвищенням ризику ранньої смерті на 26% через її вплив на психічне і фізичне здоров'я.

За словами вчених, самотність має глибокий вплив як на когнітивне здоров'я, так і на загальну тривалість життя.

Вона може викликати хронічний стрес і запалення, згодом пошкоджуючи мозок і збільшуючи ризик недоумства, — наголосила Махаджан.

Окрім того, йдеться про підвищений ризик високого кров'яного тиску, інсульту, хвороби серця, погану якість сну, хронічний біль і зниження імунітету.

Самотність несе в собі такі ж смертельні ризики для здоров'я, як паління 15 сигарет на день.

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