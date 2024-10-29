Учені розкрили один з головних секретів довголіття

Іноземні дослідники попереджають, що самоізоляція та брак спілкування з близькими має справді негативний вплив здоров'я, а також може стати причиною ранньої смерті.
Головні тези:
- Спілкування з близькими є ключовим фактором для довголіття та збереження здоров'я.
- Самотність збільшує ризик слабоумства на 31% та може призвести до ранньої смерті.
Спілкування — це важливий фактор для довголіття
Геріатриня Моніка Махаджан зазначає, що в жодному разі не можна забувати про важливість підтримання зв'язку з близькими, особливо в міру того, як ми старіємо, пише Parade.
За її словами, це пов'язано з тим, що соціальна взаємодія впливає на здоров'я та активність мозку, які, як відомо, також мають вплив на тривалість життя, згідно з дослідженням.
Ізоляція позбавляє розумової стимуляції, емоційної підтримки та почуття приналежності — ключових чинників підтримки когнітивного здоров'я.
До чого ще може призвести самотність
Іноземні дослідники дійшли висновку, що саме самотність збільшує ризик слабоумства на 31%.
Ба більше, вона пов'язана з підвищенням ризику ранньої смерті на 26% через її вплив на психічне і фізичне здоров'я.
За словами вчених, самотність має глибокий вплив як на когнітивне здоров'я, так і на загальну тривалість життя.
Окрім того, йдеться про підвищений ризик високого кров'яного тиску, інсульту, хвороби серця, погану якість сну, хронічний біль і зниження імунітету.
Самотність несе в собі такі ж смертельні ризики для здоров'я, як паління 15 сигарет на день.
Більше по темі
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-