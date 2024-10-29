Ученые раскрыли один из главных секретов долголетия

Иностранные исследователи предупреждают, что самоизоляция и нехватка общения с близкими оказывает негативное влияние на здоровье, а также может стать причиной ранней смерти.
Главные тезисы
- Общение с близкими является ключевым фактором для долголетия и сохранения здоровья.
- Одиночество увеличивает риск слабоумия на 31% и может привести к ранней смерти.
Общение — это важный фактор для долголетия
Ученая Моника Махаджан отмечает, что ни в коем случае нельзя забывать о важности поддержания связи с близкими, особенно по мере того, как мы стареем, пишет Parade.
По ее словам, это связано с тем, что социальное взаимодействие влияет на здоровье и активность мозга, которые, как известно, также оказывают влияние на продолжительность жизни согласно исследованию.
Изоляция лишает умственной стимуляции, эмоциональной поддержки и чувства принадлежности — ключевых факторов поддержания когнитивного здоровья.
К чему еще может привести одиночество
Иностранные исследователи пришли к выводу, что имеено одиночество увеличивает риск слабоумия на 31%.
Более того, оно связано с повышением риска ранней смерти на 26% из-за ее влияния на психическое и физическое здоровье.
По словам ученых, одиночество оказывает глубокое влияние как на когнитивное здоровье, так и на общую продолжительность жизни.
Кроме того, речь идет о повышенном риске высокого кровяного давления, инсульта, болезней сердца, плохом качестве сна, хронической боли и снижении иммунитета.
Одиночество несет в себе такие же смертельные риски для здоровья, как курение 15 сигарет в день.
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