Самая громкая премьера ноября. Почему стоит посмотреть сериал "Агентство"

Уже 29 ноября состоится долгожданная премьера американского сериала "Агентство". Главную роль в нем исполнил талантливый голливудский актер Майкл Фассбендер.

Что известно о сериале "Агентство"

Над сериалом в течение продолжительного периода работала команда американского телеканала Showtime.

В сети уже опубликован первый трейлер шпионского триллера "Агентство" (The Agency), главную роль в котором исполнил дважды номинант на премию "Оскар" Майкл Фассбендер.

Его вы могли видеть в таких известных фильмах как "Бесславные ублюдки", "Прометей", "Стыд", "Убийца" и франшиза "Люди Икс".

Следует обратить внимание на то, что сериал был снят на основе французского шоу "Бюро легенд" (2015).

В центре сюжета загадочный отдел ЦРУ, отвечающий за подготовку и работу с тайными агентами на долгосрочных миссиях, годами живущих под фальшивыми именами, с целью выявления и вербовки источников разведки. Фассбендер играет роль одного из опытнейших агентов отдела с кодовым именем "Марсианин". Поделиться

Актерский состав сериала "Агентство"

В сериале вы также сможете увидеть многих голливудских звезд, а именно:

Ричард Гир ("Первобытный страх", "Осень в Нью-Йорке", "Чикаго"),

Джоди Тернер-Смит (сериалы "Анна Болейн", "Звездные войны: Аколит", "Плохая обезьяна"),

Джеффри Райт ("Бэтмен", "Город астероидов", сериал "Мир Дикого Запада"),

Кэтрин Вотерстон ("Стив Джобс", "Чужой: Завет", "Фантастические звери и где их искать") и другие.

Что важно понимать, одним из продюсеров сериала выступил Джордж Клуни ("Одинадцать друзей Оушена", "Прочесть и сжечь", "Одинокие волки").