Самая громкая премьера ноября. Почему стоит посмотреть сериал "Агентство"

Уже 29 ноября состоится долгожданная премьера американского сериала "Агентство". Главную роль в нем исполнил талантливый голливудский актер Майкл Фассбендер.
Главные тезисы
- Это история о загадочном отделе ЦРУ, отвечающем за подготовку и работу с тайными агентами на долгосрочных миссиях.
- Узнайте об участии в проекте таких звезд как Ричард Гир, Джоди Тернер-Смит, Джеффри Райт, Кэтрин Уотерстон и другие.
- Сериал снят на основе французского шоу "Бюро легенд".
Что известно о сериале "Агентство"
Над сериалом в течение продолжительного периода работала команда американского телеканала Showtime.
В сети уже опубликован первый трейлер шпионского триллера "Агентство" (The Agency), главную роль в котором исполнил дважды номинант на премию "Оскар" Майкл Фассбендер.
Его вы могли видеть в таких известных фильмах как "Бесславные ублюдки", "Прометей", "Стыд", "Убийца" и франшиза "Люди Икс".
Следует обратить внимание на то, что сериал был снят на основе французского шоу "Бюро легенд" (2015).
Актерский состав сериала "Агентство"
В сериале вы также сможете увидеть многих голливудских звезд, а именно:
Ричард Гир ("Первобытный страх", "Осень в Нью-Йорке", "Чикаго"),
Джоди Тернер-Смит (сериалы "Анна Болейн", "Звездные войны: Аколит", "Плохая обезьяна"),
Джеффри Райт ("Бэтмен", "Город астероидов", сериал "Мир Дикого Запада"),
Кэтрин Вотерстон ("Стив Джобс", "Чужой: Завет", "Фантастические звери и где их искать") и другие.
Что важно понимать, одним из продюсеров сериала выступил Джордж Клуни ("Одинадцать друзей Оушена", "Прочесть и сжечь", "Одинокие волки").
Премьера сериала состоится 29 ноября 2024 года. Также указан первый сезон "Агентства" будет насчитывать 10 эпизодов
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