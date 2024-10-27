Найгучніша прем'єра листопада. Чому варто подивитися серіал "Агентство"

Що відомо про серіал "Агентство"

Над серіалом протягом тривалого періоду працювала команда американського телеканала Showtime.

У мережі уже опублікували перший трейлер шпигунського трилера "Агентство" (The Agency), головну роль в якому виконав двічі номінант на премію "Оскар" Майкл Фассбендер.

Його ви могли бачити у таких відомих фільмах як "Безславні виродки", "Прометей", "Сором", "Вбивця" та франшиза "Люди Ікс".

Варто звернути увагу на те, що серіал зняли на основі французького шоу "Бюро легенд" (2015).

У центрі сюжету загадковий відділ ЦРУ, який відповідає за підготовку та роботу з таємними агентами на довгострокових місіях, які роками живуть під фальшивими іменами, з метою виявлення та вербування джерел розвідки. Фассбендер грає роль одного з найдосвідченіших агентів відділу з кодовим ім'ям "Марсіанин". Поширити

Акторський склад серіалу "Агентство"

У серіалі ви також зможете побачити багатьох голлівудських зірок, а саме:

Річард Гір ("Первісний страх", "Осінь у Нью-Йорку", "Чикаго"),

Джоді Тернер-Сміт (серіали "Анна Болейн", "Зоряні війни: Аколіт", "Погана мавпа"),

Джеффрі Райт ("Бетмен", "Місто астероїдів", серіал "Світ Дикого заходу"),

Кетрін Вотерстон ("Стів Джобс", "Чужий: Заповіт", "Фантастичні звірі і де їх шукати") та інші.

Що важливо розуміти, одним з продюсерів серіалу виступив Джордж Клуні ("Одинадцять друзів Оушена", "Прочитати і спалити", "Самотні вовки").