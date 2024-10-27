Найгучніша прем'єра листопада. Чому варто подивитися серіал "Агентство"

Уже 29 листопада відбудеться довгоочікувана прем'єра американського серіалу "Агентство". Головну роль у ньому виконав талановитий голлівудський актор Майкл Фассбендер.
Головні тези:
- Це історія про загадковий відділ ЦРУ, який відповідає за підготовку та роботу з таємними агентами на довгострокових місіях.
- Дізнайтеся про участь в проєкті таких зірок як Річард Гір, Джоді Тернер-Сміт, Джеффрі Райт, Кетрін Вотерстон та інші.
- Серіал знятий на основі французького шоу “Бюро легенд”.
Що відомо про серіал "Агентство"
Над серіалом протягом тривалого періоду працювала команда американського телеканала Showtime.
У мережі уже опублікували перший трейлер шпигунського трилера "Агентство" (The Agency), головну роль в якому виконав двічі номінант на премію "Оскар" Майкл Фассбендер.
Його ви могли бачити у таких відомих фільмах як "Безславні виродки", "Прометей", "Сором", "Вбивця" та франшиза "Люди Ікс".
Варто звернути увагу на те, що серіал зняли на основі французького шоу "Бюро легенд" (2015).
Акторський склад серіалу "Агентство"
У серіалі ви також зможете побачити багатьох голлівудських зірок, а саме:
Річард Гір ("Первісний страх", "Осінь у Нью-Йорку", "Чикаго"),
Джоді Тернер-Сміт (серіали "Анна Болейн", "Зоряні війни: Аколіт", "Погана мавпа"),
Джеффрі Райт ("Бетмен", "Місто астероїдів", серіал "Світ Дикого заходу"),
Кетрін Вотерстон ("Стів Джобс", "Чужий: Заповіт", "Фантастичні звірі і де їх шукати") та інші.
Що важливо розуміти, одним з продюсерів серіалу виступив Джордж Клуні ("Одинадцять друзів Оушена", "Прочитати і спалити", "Самотні вовки").
Прем'єра серіалу запланована на 29 листопада 2024 року. Також вказано перший сезон "Агентства" налічуватиме 10 епізодів.
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