Науковці з'ясували, що відчуття вдячності здатне не лише покращити емоційний та соціальний стан, а й сприяти збереженню довголіття.

Як вдячність здатна підтримати здоров’я людини

У проведеному дослідженні взяли участь більше 49 тис жінок, середній вік який складав 79 років.

У рамках дослідження, проведеного ще у 2016 році, учасниці мали відповісти на 6 питань, пов’язаних з їхнім відчуттям вдячності.

Зокрема, учасницям пропонувалось висловити своє ставлення до тверджень “У мене є так багато, за що я можу бути вдячною" та "Якби я мала скласти список усього, за що я вдячна, він був би дуже довгим".

Вдячність

Через 3 роки дослідники перевірили медичні записи учасниць із метою визначити рівень смертності від усіх причин і конкретних захворювань, включаючи серцево-судинні захворювання, онкологію, інфекції чи травми.

За результатами аналізу виявилось, що учасниці, які отримали найвищі бали вдячності на початку дослідження, мали на 9% нижчий ризик смерті протягом наступних трьох років порівняно з тими, у кого рівень вдячності був найнижчим.

Підкреслюється, що найбільш значний вплив відчуття вдячності чинило на ризик серцево-судинних захворювань.

Хоча це дослідження є моніторинговим (тобто воно не доводить, що вдячність безпосередньо продовжує життя), воно вказує на сильний зв’язок між відчуттям вдячності та довголіттям.

На які інші аспекти життя позитивно впливає відчуття вдячності

Як зазначається у матеріалі видання The Washington Post із посиланням на аналіз 26 досліджень, проведений професором психології Джеймсом Хіттнером, високий рівень вдячності знижує ймовірність відчуття самотності на 62%.

Окрім цього дослідники встановили, що відчуття вдячності змушує задіяти медіальну префронтальну кору мозку, яка відповідає за соціальні зв’язки та відчуття радості.

Як підкреслює нейробіолог Гленн Фокс, практика прояву відчуття вдячності не лише здатна дарувати радість, а може покращувати якість життя.