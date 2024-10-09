Ера довголіття добігає кінця — що це означає для людства

Згідно з даними іноземних науковців, так звана “революція довголіття”, яка відбулася у XX столітті, вичерпає себе уже в XXІ. Де-факто це означає, що тривалість життя людей почне зменшуватися.

Феномен довголіття більше не працює?

Під час нового масштабного дослідження були зібрані та проаналізовані статистичні дані з різних країн світу.

Що важливо знати, у більшості з них науковці зафіксували сповільнення тривалості життя. Ба більше, у Штатах ці показники навіть скоротилися.

За словами вчених, застій є помітним на тлі "революції довголіття" XX століття, яка була спровокована прогресом у галузі охорони здоров’я та медицини.

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За попередні 2000 років очікувана тривалість життя збільшувалася приблизно на один рік за кожне століття чи два. Водночас у XX-му сторіччі кожного десятиліття люди "отримували" додаткові три роки життя. Через це деякі дослідники бралися припускати, що більшість людей, які народилися після 2000-го року, доживуть до свого сторіччя. Поширити

Попри це, у 1990 році професор епідеміології та біостатистики в Університеті Іллінойсу (США) Джей Ольшанскі разом зі своїми колегами відкинув таке припущення.

Тоді вони озвучили справді пророчий прогноз, що люди сягнуть біологічного максимуму приблизно у 85 років.

Які шанси у довголіття у молодого покоління

На переконання науковців, нещодавно народжені дівчатка мають лише 5,1% шансів дожити до 100 років. Що стосується хлопчиків, то з ним ситуація ще гірша — 1,8%.

Ми показали, що ера швидкого збільшення тривалості людського життя закінчилася, як ми і передбачали, — заявив нещодавно Джей Ольшанскі. Поширити

Вчені також наголосили, що для досягнення чергової "революції довголіття" потрібні радикальні методи лікування.

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Що важливо розуміти, лише вони можуть уповільнити процес старіння — найбільший фактор ризику багатьох захворювань.

Що також цікаво, Стівен Остад, професор здорового старіння в Університеті Бірмінгема (США), озвучив думку, що прогноз щодо подальшого поступового уповільнення довголіття "передчасний".