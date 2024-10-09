Ера довголіття добігає кінця — що це означає для людства

Згідно з даними іноземних науковців, так звана “революція довголіття”, яка відбулася у XX столітті, вичерпає себе уже в XXІ. Де-факто це означає, що тривалість життя людей почне зменшуватися.
Головні тези:
- Шанси на довголіття для новонароджених значно зменшилися.
- Це свідчить про необхідність створення революційних методів лікування.
- Деякі вчені вважають, що прогнози щодо подальшого зменшення тривалості життя є передчасними.
Феномен довголіття більше не працює?
Під час нового масштабного дослідження були зібрані та проаналізовані статистичні дані з різних країн світу.
Що важливо знати, у більшості з них науковці зафіксували сповільнення тривалості життя. Ба більше, у Штатах ці показники навіть скоротилися.
За словами вчених, застій є помітним на тлі "революції довголіття" XX століття, яка була спровокована прогресом у галузі охорони здоров’я та медицини.
Попри це, у 1990 році професор епідеміології та біостатистики в Університеті Іллінойсу (США) Джей Ольшанскі разом зі своїми колегами відкинув таке припущення.
Тоді вони озвучили справді пророчий прогноз, що люди сягнуть біологічного максимуму приблизно у 85 років.
Які шанси у довголіття у молодого покоління
На переконання науковців, нещодавно народжені дівчатка мають лише 5,1% шансів дожити до 100 років. Що стосується хлопчиків, то з ним ситуація ще гірша — 1,8%.
Вчені також наголосили, що для досягнення чергової "революції довголіття" потрібні радикальні методи лікування.
Що важливо розуміти, лише вони можуть уповільнити процес старіння — найбільший фактор ризику багатьох захворювань.
Що також цікаво, Стівен Остад, професор здорового старіння в Університеті Бірмінгема (США), озвучив думку, що прогноз щодо подальшого поступового уповільнення довголіття "передчасний".
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