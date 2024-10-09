Эра долголетия подходит к концу — что это значит для человечества

Согласно данным иностранных ученых, так называемая революция долголетия, которая произошла в XX веке, исчерпает себя уже в XXІ. Де-факто это означает, что продолжительность жизни людей начнет сокращаться.

Феномен долголетия больше не работает?

В ходе нового масштабного исследования были собраны и проанализированы статистические данные из разных стран мира.

Что важно знать, в большинстве из них ученых зафиксировали замедление продолжительности жизни. Более того, в Штатах эти показатели даже сократились.

По словам ученых, застой заметен на фоне "революции долголетия" XX века, которая была спровоцирована прогрессом в области здравоохранения и медицины.

Фото: unsplash.com

За последние 2000 лет ожидаемая продолжительность жизни увеличивалась примерно на один год за каждый век или два. В то же время в XX веке каждого десятилетия люди "получали" дополнительные три года жизни. Из-за этого некоторые исследователи предположили, что большинство людей, родившихся после 2000-го года, доживут до своего столетия. Поделиться

Несмотря на это, в 1990 году профессор эпидемиологии и биостатистики в Университете Иллинойса (США) Джей Ольшански вместе со своими коллегами отверг такое предположение.

Тогда они озвучили действительно пророческий прогноз, что люди достигнут биологического максимума примерно в 85 лет.

Какие шансы у долголетия у молодого поколения

По мнению ученых, недавно рожденные девочки имеют лишь 5,1% шансов дожить до 100 лет. Что касается мальчиков, то с ним ситуация еще хуже — 1,8%.

Мы показали, что эра быстрого увеличения продолжительности человеческой жизни закончилась, как мы и предполагали, — заявил недавно Джей Ольшански. Поделиться

Ученые также подчеркнули, что для достижения очередной революции долголетия нужны радикальные методы лечения.

Фото: unsplash.com

Что важно понимать, только они могут замедлить процесс старения — самый большой фактор риска многих заболеваний.

Что также интересно, Стивен Остад, профессор здорового старения в Университете Бирмингема (США), озвучил мнение, что прогноз касательно дальнейшего постепенного замедления долголетия "преждевременный".