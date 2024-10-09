Эра долголетия подходит к концу — что это значит для человечества

Согласно данным иностранных ученых, так называемая революция долголетия, которая произошла в XX веке, исчерпает себя уже в XXІ. Де-факто это означает, что продолжительность жизни людей начнет сокращаться.
Главные тезисы
- Шансы на долголетие для новорожденных значительно снизились.
- Это свидетельствует о необходимости создания революционных способов лечения.
- Некоторые ученые считают, что прогнозы касательно дальнейшего уменьшения продолжительности жизни преждевременны.
Феномен долголетия больше не работает?
В ходе нового масштабного исследования были собраны и проанализированы статистические данные из разных стран мира.
Что важно знать, в большинстве из них ученых зафиксировали замедление продолжительности жизни. Более того, в Штатах эти показатели даже сократились.
По словам ученых, застой заметен на фоне "революции долголетия" XX века, которая была спровоцирована прогрессом в области здравоохранения и медицины.
Несмотря на это, в 1990 году профессор эпидемиологии и биостатистики в Университете Иллинойса (США) Джей Ольшански вместе со своими коллегами отверг такое предположение.
Тогда они озвучили действительно пророческий прогноз, что люди достигнут биологического максимума примерно в 85 лет.
Какие шансы у долголетия у молодого поколения
По мнению ученых, недавно рожденные девочки имеют лишь 5,1% шансов дожить до 100 лет. Что касается мальчиков, то с ним ситуация еще хуже — 1,8%.
Ученые также подчеркнули, что для достижения очередной революции долголетия нужны радикальные методы лечения.
Что важно понимать, только они могут замедлить процесс старения — самый большой фактор риска многих заболеваний.
Что также интересно, Стивен Остад, профессор здорового старения в Университете Бирмингема (США), озвучил мнение, что прогноз касательно дальнейшего постепенного замедления долголетия "преждевременный".
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