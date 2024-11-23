Ученые выяснили, что благодарность способна не только улучшить эмоциональное и социальное состояние, но и способствовать сохранению долголетия.

Как благодарность способна поддержать здоровье человека

В проведенном исследовании приняли участие более 49 тыс. женщин, средний возраст составлявший 79 лет.

В рамках исследования, проведенного еще в 2016 году, участники должны были ответить на 6 вопросов, связанных с их чувством благодарности.

В частности, участницам предлагалось выразить свое отношение к утверждениям "У меня есть так много, за что я могу быть благодарной" и "Если бы я должна составить список всего, за что я благодарна, он был бы очень длинным".

Благодарность

Через 3 года исследователи проверили медицинские записи участников с целью определить уровень смертности от всех причин и конкретных заболеваний, включая сердечно-сосудистые заболевания, онкологию, инфекции или травмы.

По результатам анализа оказалось, что участницы, получившие самые высокие баллы благодарности в начале исследования, имели на 9% более низкий риск смерти в течение следующих трех лет по сравнению с теми, у кого уровень благодарности был самым низким.

Подчеркивается, что наиболее значительное влияние благодарности оказывало на риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Хотя это исследование является мониторинговым (т.е. оно не доказывает, что благодарность непосредственно продлевает жизнь), оно указывает на сильную связь между чувством благодарности и долголетием.

На какие другие аспекты жизни положительно влияет чувство благодарности

Как отмечается в материале The Washington Post со ссылкой на анализ 26 исследований, проведенный профессором психологии Джеймсом Хиттнером, высокий уровень благодарности снижает вероятность ощущения одиночества на 62%.

Кроме того, исследователи установили, что чувство благодарности заставляет задействовать медиальную префронтальную кору мозга, которая отвечает за социальные связи и ощущение радости.

Как подчеркивает нейробиолог Гленн Фокс, практика проявления благодарности не только способна дарить радость, но и может улучшать качество жизни.