Ученые выяснили, что благодарность способна не только улучшить эмоциональное и социальное состояние, но и способствовать сохранению долголетия.
Главные тезисы
- Благодарность способствует долголетию: участницы с высокими баллами благодарности имели на 9% нижний риск смерти в течение трех лет.
- Высокий уровень признательности снижает вероятность одиночества на 62% согласно 26 исследованиям.
- Чувство благодарности стимулирует мозг, что положительно влияет на социальные связи и радость.
- Практика выражения благодарности ежедневно способна улучшить качество жизни и дарить больше радости.
- Благодарность является важным элементом счастливой и здоровой жизни, попробуйте записывать три вещи, за которые вы признательны, для улучшения самочувствия.
Как благодарность способна поддержать здоровье человека
В проведенном исследовании приняли участие более 49 тыс. женщин, средний возраст составлявший 79 лет.
В рамках исследования, проведенного еще в 2016 году, участники должны были ответить на 6 вопросов, связанных с их чувством благодарности.
В частности, участницам предлагалось выразить свое отношение к утверждениям "У меня есть так много, за что я могу быть благодарной" и "Если бы я должна составить список всего, за что я благодарна, он был бы очень длинным".
Через 3 года исследователи проверили медицинские записи участников с целью определить уровень смертности от всех причин и конкретных заболеваний, включая сердечно-сосудистые заболевания, онкологию, инфекции или травмы.
По результатам анализа оказалось, что участницы, получившие самые высокие баллы благодарности в начале исследования, имели на 9% более низкий риск смерти в течение следующих трех лет по сравнению с теми, у кого уровень благодарности был самым низким.
Подчеркивается, что наиболее значительное влияние благодарности оказывало на риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Хотя это исследование является мониторинговым (т.е. оно не доказывает, что благодарность непосредственно продлевает жизнь), оно указывает на сильную связь между чувством благодарности и долголетием.
На какие другие аспекты жизни положительно влияет чувство благодарности
Как отмечается в материале The Washington Post со ссылкой на анализ 26 исследований, проведенный профессором психологии Джеймсом Хиттнером, высокий уровень благодарности снижает вероятность ощущения одиночества на 62%.
Кроме того, исследователи установили, что чувство благодарности заставляет задействовать медиальную префронтальную кору мозга, которая отвечает за социальные связи и ощущение радости.
Как подчеркивает нейробиолог Гленн Фокс, практика проявления благодарности не только способна дарить радость, но и может улучшать качество жизни.
Попробуйте каждый день записывать три вещи, за которые вы благодарны. Это могут быть как большие события, так и маленькие радости, например приятный разговор или пейзаж за окном. Как показывают исследования, благодарность не только доставляет радость, но и может улучшить качество жизни и продлить ее.
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