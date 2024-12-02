По мнению американских исследователей, люди, дожившие до 100 лет, обладают недюжинной способностью быстро восстанавливаться после травм и тяжелых болезней.

Как ученые из США планируют приблизиться к раскрытию тайны долголетия

Для того, чтобы раскрыть секрет долголетия, исследователи из Школы медицины Чобаняна и Аведисяна Бостонского университета под руководством биолога Джорджа Мерфи создали банк клеток людей-долгожителей.

Американские ученые совместно с врачом-гериатром Томом Перлзом, возглавляющим наиболее масштабное исследование людей от 100 лет New England Centenarian Study, создали перепрограммированные стволовые клетки из крови столетних людей.

Возрастные изменения

В рамках масштабного исследования Перлза и его команды столетних жителей США приглашали для участия и принимали в них образцы крови.

Многие из этих американцев-долгожителей чувствовали себя вполне здоровыми, в частности, это также касалось когнитивных и физических способностей.

Где-то у 30 веков исследователи выделили клетки крови и вернули их в плюрипотентное состояние — из которого они могли превратиться в любой тип клеток в организме.

Индуцированные плюрипотентные стволовые клетки теряют подавляющее большинство возрастных признаков в процессе возвращения к исходной форме.

Одним из признаков старения является то, что клетки теряют некоторые механизмы контроля качества, участвующие в производстве белков, что может способствовать возникновению заболеваний.

Чего уже удалось достичь исследователям

Ученым уже удалось вырастить нейроны из столетних иПСК.

По предварительным результатам нейроны, полученные от столетних людей, были менее активными и не привлекали механизмы контроля в нормальных условиях — по сравнению с нейронами младших людей.

Однако при появлении стрессовых факторов клетки столетних людей также активно запускали процессы контроля, и нейроны быстро отделяли плохие белки от хороших с большей интенсивностью.

Другая группа ученых создала 3D модели мозга при болезни Альцгеймера, используя клетки столетних людей. Они сравнили их с моделями, созданными из 60-летних клеток.

По словам невролога из Гарвардской медицинской школы Ду Йон Кима, в предварительных исследованиях ученые обнаружили, что клетки мозга долгожителей обладают высоким уровнем генов, связанных с защитой от болезни Альцгеймера.

Ученые надеются использовать эти клетки для разработки других типов, связанных со старением, таких как клетки печени, мышц и кишечника, или даже миниорганов.